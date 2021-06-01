نائب الأقصر يناقش مع رئيس المدينة والموطنين مشكلة نقص الخدمات  

ناقش حمادة العماري نائب الأقصر والعميد أحمد الهواري رئيس المركز الزينية مع أبناء القري وأمناء الأحزاب السياسية بالمحافظة وأمين التجمع ورئيس حزب الأحرار وأمين مركز حزب مستقبل وطن مع عدد من القيادات التنفيذية مشاكل الصرف الصحي ونقص الخدمات بالمدينة

وقال النائب حمادة المعماري انه يحمل رسالة من القيادة السياسية وهي الاهتمام بمشاكل المواطنين على أرض الواقع وأكد أنه سيعمل قدر المستطاع على حل جانب من المشاكل التي يمكن حلها مع القيادات المحلية وغير ذالك سيقوم بمناقشة ما يصعب حله مع مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية.

وفى كلمته قال آمين حزب التجمع أسامة شمس الدين ان المركز والمدينة تفتقر إلى أغلب الخدمات الحيوية ورغم ذالك يتم تعامل المواطنين اسواة بأي مدينه أخري فى جميع الإجراءات فى رسوم التراخيص وتوصيل المرافق الأساسية.

وأكد شمس أن الأهالى سددوا فى شهر واحد 15 مليون جنيه غرامات تصالح مبدئيا وإنهم في انتظارهم سلسلة من الإجراءات القانونية الطويلة التي تصل تكلفتها النهائية للفرد عشره آلاف، وكل ذالك لأن جميع المباني التي أقيمت بعد 2010 فى نظر قانون البناء الموحد مخالفة وقد يتعرض أصحابها للسجن بمعرفة مجلس المدينة وإدارته الهندسية التي أوقفت تراخيص البناء فى المدينة إلى أجل غير مسمي.

من جانبه قال كريم نصر الدين آمين حزب الأحرار بالمحافظة أن ما يزعج الأهالى هو عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمدينة وقري المركز، لافتا إن مشروعات الصرف الصحي من المشروعات السيادية ومن هنا طالب كريم من نائب الأقصر تعزيز أو تمويل الاعتماد المالى اللازم بمعرفة مجلس الوزراء أو وزير الإسكان لأن كل القري والمدينة تعوم على بركه من المياه الجوفية مما جعل عمليات كسح مخلفات الصرف الصحي تجاره رابحة لدي القطاع الخاص أمام عجز مجلس المدينه فى توفير العدد الكافي لذالك الغرض

وفى تعليقه على تلك المشكلة وعد النائب، حماده بتبني هذا الموضوع وحله فى أقرب فرصة ممكنه.

ومن جانبه قال أمام الطيري مشرف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب أن أغلب ملاعب مراكز الشباب غير مؤهلة لممارسة الأنشطة.

واشار حجاج حسن الي أن المشاكل بدأت مع العمل فى مشروع الصرف الصحي ولم تنتهي حيث أصبحت معظم الطرق الرئيسية والفرعية فى منتهي السواء وغير ممكن تأهيلها حتي يتم الانتهاء من العمل فى مشروع الصرف الصحي.

وقال أحمد شمس الدين أن الوضع الحالى فى المدينة غير مقبول متسألا أين هي الخدمات إذا كان المواطن يقوم بالسفر ساعات طويلة لا استخراج الأوراق الرسمية أين هي الخدمات فى البلد.

مطالبا بإنشاء مستشفي مركزي، لأن الدولة توقفت عن بناء المستشفيات، كما طالب أيضا مطلوب مجمع شرطي لإنهاء الخدمات المتعلقة بالشرطة المسؤلين فى مديرية أمن الأقصر حتي الآن لم يتخذون أي إجراء فى هذا الموضوع مع العلم أن قسم شرطة طيبة سيتم فصله ويستقل بخدمة أبناء مدينه طيبه فقط وهنا تبقي مشاكل الناس تحتاج إلى حلول عاجله.