الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية يطالب الرئيس السيسى بالحفاظ على شركة الحديد والصلب بحلوان والغاء قرار تصفيتها ..

طالب المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى بيان له صدر اليوم الرئيس السيسى بالحفاظ على شركة الحديد والصلب بحلوان والغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام بتصفيتها الذى وصفه بالجريمة الكبرى فى حق الشعب والصناعات الاستراتيجية الوطنية…وقال بيان الائتلاف الوطني أن شركة الحديد والصلب بحلوان العملاقة كانت دعما وسندا للوطن طوال العقود الماضية منذ إنشائها عام 1954 وكان إنتاجها يصدر إلى كل دول العالم بعد تلبيتها لاحتياجات السوق المحلى وساهمت بشكل كبير فى الجسم الرئيسى للسد العالى وفى بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية للقناة وتنفرد عن غيرها من شركات الحديد والصلب بإنتاج حوالى خمسين نوع من انواع الحديد والذى ستضطر الدولة إلى أستيراد احتياجاتها منهم من الخارج ووصف الائتلاف قرار وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالقرار الخاطئ واعتبره جريمة فى حق مصر والمصريين ونكسة كبيرة لقطاع الصناعات الاستراتيجية واضاف البيان أنهم قرروا التخلص من قلعة صناعة الصلب فى الشرق الأوسط بقرار من جمعية عمومية مصطنعة تنفذ تعليمات وزير تصفية وبيع قطاع الأعمال العام وذلك تحت دعوى أنها تخسر فى حين هم من تعمدوا تخسيرها على مدى السنوات الماضية لك يسهل لهم بيعها وحرمان الوطن من أحد أهم قلاعه الصناعية …، وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطن للأحزاب السياسية المصرية إلى أن شركة الحديد والصلب بحلوان كانت تحمل داخلها كل مقومات تطويرها و نجاحها وأنها كانت تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة كانت تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية فقط .. واضاف المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن مجلس إدارة الشركة الذى عينه وزير قطاع العام ليقوم بالتصفية رفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”…، لتستمر الشركة فى نزيف الخسائر ليسهل لهم تصفيتها بعد ذلك عن طريق الجمعية العمومية التى شكلها الوزير مخصوصا لتتخذ قرار التصفية والذى وصفه المستشار جمال التهامى بالقرار الغير مدروس والذى يتجاهل تاريخ الشركة وتاثيرها فى الصناعات الوطنية الاستراتيجية وقال د روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني ان مروجى البيع والتصفية يدعون أن الشركة مديونة ب 310 مليون دولار وتجاهلوا أن الشركة العملاقة تملك جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر ب 700 الف طن قدرها وزير بيع قطاع الأعمال العام نفسه فى سبتمبر 2020 ب 310 مليون دولار اى تساوى حجم الخسارة التى قرروا تصفية الشركة بسببها وبالإضافة إلى جبل التراب الخردة ..،وأضاف المستشار رضا ابوحجى رئيس حزب مصر المستقبل وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني أن شركة الحديد والصلب،تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية “كيما”، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن … وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن قرار تصفية شركة حديد حلوان ليس لصالح الوطن والاقتصاد الوطني وأن التصفية ليست بعيدة عن صندوق النقد الدولي وايضا لصالح شركات الحديد الخاص المحتكرة للسوق ليرفعوا الاسعار كما يشاؤن وتتحمل الحكومة المصرية الزيادات فى الأسعار لأنها المستهلك الأكبر للحديد فى مصر ..!! وتساءال المستشار جمال التهامى لماذا لم تتقدم القوات المسلحة للتقدم بشراء شركة الحديد والصلب وإدارتها مثلما فعلت فى الماضى وانقذت الترسانة البحرية من مصيرها بالبيع والتصفية وقامت بشرائها لتحافظ عليها قلعة للوطن …؟!!

ودعا المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى بيانه الرئيس السيسى بالتدخل بصفته الدستورية كرئيس السلطة التنفيذية والإبقاء عبر شركة الحديد والصلب بحلوان والغاء قرار تصفيتها المعيب والخاطي ..