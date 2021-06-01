أمينة النقاش تكتب:أما قبل

ضد التيار

أما قبل

أمينة النقاش

فيض من الحديث والكلام المتواتر عبر البرامج الفضائية والتعليقات الصحفية، ووسائل التواصل الاجتماعى، عن خمس سنوات من التطوير، أعلنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى مؤتمرها الصحفى السبت الماضى ، وتنطوى كما قالوا ،على خدمات تقدمها الشركة من خلال القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، والصحف والمنصات الرقمية وما اسمته ،شركات صناعة المحتوى .

يأتى المؤتمر والإذاعة المصرية تحتفل بمرور 87 عاما على بثها ، لتذكر من نسى، بالدور التعليمى والتثقيفى والتنويرى والسياسى والترفيهى، الذى لعبته فى صنع وجدان وطنى مشترك للشعب المصرى، بينما واحد من أقدر روادها وصانعى مجدها، الاستاذ” فهمى عمر” يصرخ على صفحات الأهرام ، فى حديثه مع “هاجر صلاح ” مخاطبا الضمائر قبل العقول ، لمد الإذاعة بالامكانيات المالية والتقنية والمهنية لانقاذها مما آلت إليه من تجاهل وإهمال ،أملا فى استعادة دورها المحورى ومجدها التليد .

قبل عقد المؤتمر الصحفى، كان الفضاء العام قد انفجر بسيل من الشائعات حول احتكار ومخالفات إدارية ومالية فى نفس الشركة، ووقف للتعامل مع مخرجين ، وشجار بين بعض الفنانين المشاركين فى الأعمال الرمضانية وبين المخرجين، وحديث عن تحقيقات إدارية وقضائية، وعن تغيير فى القيادات المسئولة عن إدارتها .

وفى نفس التوقيت استقبل رئيس الجمهورية المسئول السعودى عن قطاع الترفيه الأستاذ تركى آل شيخ ، وشاعت انباء عن تعاون سعودى – مصرى فى المجالات التى أعلنت عنها الشركة المتحدة ، دون شرح أو تفصيل، ودون كشف عن اتجاه ذلك التعاون ومحتواه ، ليظل ما طواه الكتمان بشأن ذلك التعاون ، مصدرا لتساؤلات لا إجابة لها، وكذلك للظنون!

صمت الجميع ،ولم يهتم أحد بتوضيح مايجرى أو تفسيره ،ثم جاء المؤتمر الصحفى ، ليجلب معه أسئلة جديدة دون إجابة، وفى القلب منها السؤال التالى :ماهى العلاقة بين الشركة المتحدة و”ماسبيرو” الذى نسمع منذ سنوات جعجعة دائمة عن تطويره ،لكن لا نرى طحنا؟ وكيف يجب علينا أن نبتلع ونصمت، عن مجلس إدارة للشركة المتحدة ،يضم رجال أعمال وبنوك واصحاب شركات للإعلان ،بينهم من هو متهم بإهدار المال العام ؟وهل بات قدرا على المصريين أن يبقوا أسرى لوسائل إعلام تجارية، تروج للاستهلاك الترفى السفيه، وتخلق احتياجات مصطنعة لدى الأفراد ،فى بلد معظم سكانه من الفقراء ومحدودى الدخل ، ودولة تسعى لجمع شمل أبنائها واقناعهم بالصبر والتحمل للتقدم والنمو وإعادة البناء؟

حملت اسئلتى إلى الخبيرة فى الإعلام الإذاعى والتليفزيونى الإعلامية الكبيرة ورئيسة التليفزيون السابقة الأستاذة “مرفت رجب”لكنها ترددت فى الحديث حول الموضوع برمته فى البداية ، واحالتنى إلى قصيدة كتبتها بهذا الخصوص تنطوى على رأيها فى التطورات على جبهة الإعلام .لكنها استجابت فى النهاية لإلحاحى ،ربما تطيبا لخاطرى .

ويتلخص رأى الأستاذة مرفت رجب فى أن هناك فارقا بين إعلام الدولة الذى يقام بأموال الشعب، ولأجله، والإعلام التجارى . فالأول إعلام خدمى، ليس الربح هدفه الأول والأخير ،لأنه ذات رسالة اجتماعية ، تعلم وتثقف وترفه، وتقوى مناعة جمهوره بالحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية، والارتقاء بالذائقة الفنية .والزج بالإعلانات فى هذا اللون من الإعلام،يضرب فى مقتل تلك الرسائل ويشوش عليها،ويطمس أهدافها، ويعجز عن حفز المواطنين،على استيعاب الجهود الجبارة المبذولة للنهوض ببلدهم، وعن دفعهم إلى الاستجابة لما تقتضيه خطط التنمية من دعم مجتمعى لتنفيذها ، وتغيير فى مواقفهم وسلوكياتهم . وفى هذا السياق فإن دراسة قنوات روسيا اليوم والصينية وفرنسا 24 والحرة ،تكشف بسهولة كيف يحافظ تليفزيون الدولة على مصالحه ومصالح شعبه .

أما الإعلام التجارى فهدفه الأول والأخير هو الربح ، دون أي مراعاة للاحتياجات والفروق الاجتماعية،وبه تضارب فاضح فى المصالح ،حين يخاطب 95% من المصريين ،لصالح احتياجات 5% من مستهلكى وسائل الحياة الفاخرة !

انتهت المساحة المتاحة، ولم يخلص الرصد للخلل السائد فى خريطة الإعلام المصرى . لكن بعض أبيات من القصيدة قد تجمل ماعجزت المساحة عن تفصيله ،تقول مرفت رجب :خسارة والله خسارة، خسارة وعشرين ألف خسارة ،هو احنا اللى نقوله نعيده، وانتوا معاندين ، مين قال أن الهوا تمليك،هو ماحدش قبلى حكى لكم ، أن فى أمريكا حبيبتى، وحبيبتكم برده من الأول ، كان النظام تجارى وبس، ولما فى يوم انتبهوا ، فهموا وخافوا بجد ،على حاجة اسمها الهوية، والثقافة الوطنية، دغورى فورا ركزوا ، ومن المال الفيدرالى ،نفذوا حاجة اسمها ببساطة ،البى بى إس ،والذى هو وبكل وضوح، نظام الإذاعة العمومية ، يعنى مش تجارية ، يعنى ، بدون إعلان زى ما كنا زمان ، ..زهقنا من الترقيع، ومن القص ولزق ، إعلام الدولة فلوسه من الشعب ، ولازم حتما يكون،خادم للشعب، مش غياظ للشعب .

لعل رسالة الخبيرة الإعلامية تلقى آذانا صاغية ، قبل أن يتواصل التهليل للإعلام التجارى الزاحف دون رحمة!.