أردوغان: تركيا تجمعها علاقات قوية مع مصر..ونريد رفع التعاون بيننا إلى أقصى درجة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ومصر تجمعهما علاقات قوية وتاريخية، مشيرا إلى أن هناك “وحدة في القدر” بين شعبي البلدين.

وقال أردوغان، خلال مقابلة مع قناة “TRT” التركية، اليوم الثلاثاء: “بالنسبة لنا مصر ليست دولة عادية، والشعب المصري ليس عاديا لنا، هناك علاقات تجمعنا منذ فترة طويلة عبر التاريخ، وهناك جذور قوية بين الدولتين والشعبين”.

وأضاف: “لدينا فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا”.

وأشار أردوغان إلى اتصالات بين أجهزتي الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكلا البلدين، مضيفا: “أعطينا تعليمات لكل وزاراتنا حول عقد اجتماعات مع نظيرتها المصرية، كما أعطينا تعليمات لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية للاستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات المشتركة بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق ربح مشترك”.

وتابع: “ما زلنا نقوم على هذه الأسس، أي الربح لكلا الدولتين، ونريد رفع التعاون بيننا إلى أقصى درجة، وعلاقاتنا مع دول الخليج مبنية كذلك على هذا الأساس”.

وأشار إلى أنه لا يمكن مقارنة العلاقات بين تركيا ومصر مع العلاقات المصرية اليونانية، مشددا على أن هناك “وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي”.

وأضاف أردوغان: “أعرف الشعب المصري جيدا وأكن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جدا، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد”.

*المصدر: “TRT” + “الأناضول”