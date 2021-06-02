بتوجيهات رئاسية..وزير النقل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديدومترو الأنفاق والجر الكهربائي

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل،سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور /سيريل جان نون وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مترو الأنفاق والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات سيمنز مصر.

في بدايه اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والالمانى وبين القيادة السياسة في البلدين مشيرا إلى أن احد أوجه هذه العلاقات المتميزة تجسد في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية و شركة “سيمنز” الألمانية العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بطول 1800 كم بدءاً من تنفيذ خط العين السخنة / مطروح الذي يبلغ طوله 600 كم ، مضيفا أن وزارة النقل لها تعاون مثمر مع الشركات الالمانية مثل التعاون في مجال ماكينات الانفاق مع شركة هير بنكيشت والتعاون مع سينمنز في مجال اشارات السكة الحديد والمترو .

كما أكد الوزير ان فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بسرعة إنهاء اجراءات التعاقد النهائي مع سيمنز العالمية لإنشاء المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر والبدء في تصميم منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء تمهيدا للبدء فى التصنيع والتنفيذ بجانب تصنيع وتوريد عدد ٣٣ قطار ركاب إقليمي وعدد 15 قطار سريع وعدد 15 جرار لنقل البضائع لخط العين السخنة /مطروح وذلك بالتزامن مع التنفيذ الجاري حاليا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة لكافة الأعمال المدنية والإنشاءات والاعمال الصناعية لمسار قطار العين السخنة / مطروح والتي تتم تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي لافتا الى ان الشركات الالمالية والصناعات الالمانية متقدمة للغاية في كافة المجالات ومنها مجال النقل وتحظى بثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الحريص دائما على التعاون المثمر مع الجانب الالماني الذي يتميز بالانضباط والجدية في العمل .

ومن جانبه أكد السفير الألماني بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والشعب الالماني وشركة سيمنز لتنفيذ هذا المشروع مع الجانب المصري كأحد أوجه التعاون الاستراتيجي مع الجانب المصري

مضيفاً أن الحكومة الالمانية والبرلمان الالمانى تعهدت بتوفير وتأمين التمويل المالى الميسر للمشروع لافتاً إلى أن الشركة الالمانية تنفذ المشروع فى اطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر ولا تهدف الى تحقيق ارباح من المشروع وان الفترة القادمة سيتم ترتيب وعقد لقاءات مكثفة بين قيادات وزارة النقل المصرية ورئيس وقيادات شركة سينمنز لسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالتعاقد على هذا المشروع الهام ثم قام السفير الالماني بتسليم وزير النقل المصري خطاباً من وزير النقل الالماني عن أهمية المشروع والحرص على التعاون مع الجانب المصري لتنفيذه