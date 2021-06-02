“الزراعة”: ضبط ٢٥ الف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الاسواق خلال شهر ابريل

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن ضبط ٢٥ الف و ٨٧٤ عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحلات بالمحافظات المختلفة خلال شهر ابريل.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ان أجهزة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، اسفرت جهودها خلال ابريل الماضي من ضبط عدد 25874 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 12937 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

واشار الى ان ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف وتشديد حملات الرقابة والمتابعة على اسواق ومحال بيع المبيدات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بهدف تأمين غذاء المصريين، والحصول على حاصلات زراعية آمنة.

واوضح انه تم خلال المرور على 1058 محل للاتجار في المبيدات، منها 662 محل مرخص، 294 محل غير مرخص، 102 محل تحت الترخيص، لافتا الى انه تم تحرير عدد 63 محضر للعرض على النيابة العامة والجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة.