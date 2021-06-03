أمسية ثقافية فنية بمصر تؤكد على عروبة فلسطين بمكتبة القاهرة الكبرى

شاركت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في فعاليات الأمسية الثقافية التي نظمتها مكتبة القاهرة الكبرى بعنوان” فلسطين عربية أبدية” وذلك تحت رعاية شؤون الانتاج الثقافي ، حيث تضمنت الأمسية ندوة ثقافية أدارها مدير عام المكتبة ا.ياسر عثمان ، وشارك فيها كل من اللواء محمد رضا عوض ، والمؤرخ د.راضي جودة ، و المستشار الثقافي لسفارة فلسطين ناجى الناجي ، واشتملت الأمسية على افتتاح معرض لفناني الكاريكاتير بإشراف الفنانة هويدا ابراهيم، واختتمت بفقرة فنية غنائية لكورال “تمورو باند ” شارك به أطفال من ذوي الهمم بأغنية عن مدينة القدس تحت اشراف منى الصادي .

وفي بداية الأمسية استعرض المؤرخ و المحاضر في التاريخ الحديث والمعاصر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية د.راضي محمد جودة في كلمته وثائق عديدة قديمة من أرشيف دار الكتب والوثائق القومية المصرية التي تقر بعروبة القدس منذ قدم التاريخ والمعاناة التى واجهها أهالي القدس من الغزاة والمحتلين ؛ عبر استعراض وثائق نادرة مودعة في دار الكتب ، تشمل مكاتبات قيادات القدس وتحذيراتهم من الهجرات اليهودية والانتهاكات الممنهجة، ومراسلات وزارة الخارجية المصرية لصالح فلسطين ومعارضة مصر للهجرة اليهودية .

وفي ذات السياق تطرق اللواء د.محمد رضا عوض في عرضه حول أنثروبولوجيا الصراع إلى ما ورد في التدوينات المصرية القديمة في ألواح تل العمارنة والتي تشير بوضوح تام إلى أن أول من سكن فلسطين هم اليبوسيين ، مفندًا المزاعم الصهيونية منذ الهجرات القديمة وصولا إلى استقدام الاستعمار البريطاني لهم لتوطينهم ومساعدتهم في احتلال فلسطين وعلاقة الأمر بمعتقداتهم على اختلاف طوائفهم الدينية .

ونقل المستشار الثقافي ناجي الناجي في كلمته تحية وتقدير سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، مثمناً عقد هذه الأمسية الثرية بمحتواها الفكري والفني بابداعات رسومات لكبار ولأطفال مصريين وغناء لأطفال من ذوي الهمم ، تأتي لتكمل موقف الشقيقة الكبرى مصر من وقوفها إلى صف الحق الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني سواء في المحافل الرسمية أو الشعبية .

وأكد ناجي الناجي أن فلسطين بكل مكوناتها تمارس الصمود والتشبث بالحقوق غير القابلة للتصرف عبر المسارات الدبلوماسية و القانونية و الشعبية حتى نيل الحرية وتحقيق العدالة ، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود البحثية والأكاديمية من أجل تأصيل رواية عربية راسخة توضح حقيقة الصراع والعمل على نشرها وترجمتها، لتدحض الرواية المزيفة التي يحاول المحتل ترويجها في كافة المنابر ، والمحاججة المستندة إلى الحقائق والوثائق لتحصين وعي الجيل الناشىء والتوعية بالحقوق العربية والفلسطينية غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن بصمود الفلسطينيين في القدس وكل المدن الفلسطينية وبمساندة الأشقاء والأصدقاء في العالم لن تفلح المحاولات المستميتة لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية، مقدما الشكر لكل مثقفي وفناني مصر و الأحرار في العالم المناصرين للقضية الفلسطينية كل في مكانه وعبر شاشته وقلمه وريشته وعدسته ، لاختيارهم الاتساق مع ضمائرهم والاصطفاف إلى جانب حق آخر شعب يرزخ تحت نير الاحتلال.