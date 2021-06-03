مشاورات حول عودة رحلات الطيران الليبي الي مطار القاهرة الدولي

أجرى وفد الطيران المصري اليوم الأربعاء زيارة إلى مطار بنينا الدولي وذلك في إطار زياراته للمطارات الليبية تمهيداً لاستئناف تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي

وقام الوفد المصري بجولة داخل مطار بنينا الدولي رفقة الفريق المكلف من قبل وزير المواصلات والمكون من مندوبين عن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية. وعُقد على هامش الزيارة اجتماع للوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، تم بعد ذلك القيام بجولة لتفقد الاجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار.