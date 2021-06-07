Infinix Note 10 pro الاختيار الأول لمحبي الألعاب الإلكترونية.. لهذا السبب

واصلت Infinix الحفاظ على مركزها المتقدم في سوق الهواتف الذكية المصري من خلال طرح سلسلة هوتف Note 10 ، التى استجابت إلى حد كبير لتطلعات المستخدم المصري لقدرتها على تلبية احتياجته التكنولوجية التى اصبحت تزداد يوما بعد يوم، والتي أصبحت المحرك الأساسي للشركات من أجل تطوير هواتف ذكية تلبي تلك الاحتياجات.

ومن واقع التجربة يتضح أن تضمين مجموعة من المعالجات المتطورة في سلسلة Infinix Note 10 ، كان عامل أساسي في دفع السلسلة إلى مقدمة السوق لما وفرته من أداء قوي وسهولة كبيرة في التحكم بالهاتف و قدرتة على تشغبل التطبيقات والالعاب دون عناء مع واجهة سلسة في الاستخدام وبطارية بقوة 5000 ملي امبير تتحمل ساعات العمل المتواصل دون انقطاع.

“تلبية احتياجات المستخدم”.. المحرك الرئيسي لتطوير سلسلة هواتف Note 10

و تتضمن سلسلة Note 10: هواتف Note 10 و Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC، و قد استطاعات Infinix في هذه السلسلة أن تجمع بين التصميم الأنيق و جميع الخصائص التى يحتاجها المستهلك في الهاتف الذكي، وهذا ظهر من خلال حياة أطول للبطارية ودعم للشاحن السريع بقدرات تصل 33 ميجا وات، ونظام ألعاب أقوى وكاميرا سهلة الاستخدام تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل والتي جاءت مع بعض التطويرات على تحسين كفاء التقاط الصورة لذلك تعد كاميرا جيدة مقارنة بكاميرات هواتف الشركات المنافسة في نفس الفئة السعرية، حيث لديها مستشعر الأكبر 1 / 1.72 الذي يزيد من كمية الضوء الوارد ، ليحقق إضاءة أكثر بنسبة 14.7٪ عند التقاط الصور في الأماكن المظلمة، كما يحسن من كفاء الصورة الملتقطة بنسبة 35%.

ومن اللافت للنظر ايضا في سلسلة Infinix Note 10 إدخال بعض التعديلات على الشاشة لتحسين صورتها خاصة وان شاشة السلسة السابقة نوت 8 لم ترتقي لطموحات المستهلكين، فقد تم تزويد نوت 10 بشاشة 6.95 بوصة بدقة Full HD التى تمنحك تجسيم حقيقي للاحداث ورؤية واضحة دون حدوث تعب للعينين .

بموصفات جديدة لأول مرة في الفئة المتوسطة.. Infinix Note 10 يثير فضول المستخدمين

وتطورت ايضا أنفنيكس في العديد من خصائص سلسلة Note 10 مقارنة بالهواتف السابقة التى طرحتها الشركة من نفس الفئة، من أهم تلك التطويرات أستحداث معالجي هليو جي 85 لتشغيل هاتف أنفنيكس نوت 10، وميديا تك G95 لتشغيل هاتف Infinix Note 10 Pro، واهم ما يميز تلك المعالجات تحسين أدء جرافيكس الألعاب ، حيث يحصل معالج G95 على ترتيب متقدم كافضل معالج هواتف على منصة و Antutu الخاصة بتقيم معالجات الهواتف.

وتمكنت Infinix ايضا في سلسلتها Note 10 استحداث لأول مرة تقنية ” NFC” التى تعمل على ترقية قدرات الهاتف للتفاعل مع الأجهزة الأخرى، بجانب تفعيل خاصية غلق الطاقة تلقائيًا عند الشحن الكامل، وبالتالي القضاء على أي مخاوف بشأن التأثير السلبي للشحن الزائد ولتمنح ايضا عمر افتراضي اطول للبطارية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم دمج البطاريات مع وضع الطاقة الفائق ، مما يضمن وقتًا أطول من العمل. يوفر Note 10 حوالي 58 ساعة إضافية عندما تصل البطارية إلى 5٪ من السعة و 25٪ من البطارية الاحتياطية باستخدام تقنية Power Marathon 10.

وهو ما سيجعل سلسلة هواتف Note 10 الاختيار الأمثل لمحبي الالعاب لما تمتلكه من خواص التفاعل المعزز والتأثيرات المرئية الأقوى لأنها مزودة بتقنية Dar-link Ultimate Game Booster التى تعمل على تحسين عرض الرسوم وحساسية الشاشة التي تعمل باللمس حيث تجعل تبديل المشهد خلال اللعب أكثر استقرارًا وأسرع، بدعم من معالج G95 الذي يعمل بتقنية 12 نانومتر.