جائزة عالمية لقسم الأمراض العصبية و النفسية بمستشفيات جامعة المنوفية

كتب عادل شحتينو

أعلنت الدكتورة رشا القبانى رئيس قسم الأمراض العصبية و النفسية عن تكريم القسم من المنظمه العالميه للسكته الدماغيه و ذلك بحصوله علي الجايزه البلاتينيه لجوده الرعايه الطبيه التي تقدمها في مجال اداره وعلاج مصابين السكته الدماغيه وذلك من ضمن ٨ وحدات سكته دماغيه علي مستوي جمهوريه مصر في خمس جامعات.

ياتي هذا برعاية و دعم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية و الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية، اشارت القبانى بأن هذا التكريم بأتى انعكاسا لجوده الخدمات المقدمه للمرضي السكته الدماغيه وفقا للمعايير العالميه المحدده والمتبعه من قبل المنظمه وتتويجا لجهود عام ونصف من البدأ في إعطاء عقار مذيب الجلطات المخيه لأول مره في محافظه المنوفيه و الذي يتم إعطاؤه في أول ٤،٥ساعات من حدوث الجلطه المخيه.

الجدير بالذكر بأن قسم العصبيه والنفسيه بمستشفيات جامعة المنوفية يعمل علي مدار الاسبوع لاستقبال حالات السكتة الدماغية و ينفرد بتوفير عقار مذيب الجلطه المخيه داخل المحافظة، كما تعمل عيادة السكتة الدماغية السبت من كل أسبوع و تستقبل شهريا من 30-40 مريض.