البياضي معلقاً على صندوق الطوارىء الطبية: ودنك منين يا جحا!

علق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الطوارىء الطبية، اليوم الثلاثاء قائلاً: أجد نفسي مضطراً للموافقة على مشروع القانون الأت هناك احتياج شديد لأي تمويل لوزارة الصحة، لكنني اتحفظ على آلية التمويل، فالتوجه العام للدولة هو توحيد الميزانيات و تقليل الصناديق الخاصة بما بها من تحميل أعباء.

وأضاف البياضي: بالبلدي .. “ودنك منين يا جحا” فكان الأوقع من الحكومة أن تقوم بزيادة موازنة وزارة الصحة التي لا تصل للحد الأدنى الذي أقره الدستور. نحن نتشاجر كل يوم مع وزارة الصحة وتتعلل بعجز الميزانية، أبناؤنا الصيادلة دفعتين منهم في الشارع ولم يتم تكليفهم والوزارة تتعلل بعدم وجود ميزانية، خيرة زملاءنا من الأطقم الطبية يهاجرون، والمواطن يعاني من سوء الخدمة الصحية والوزارة تتعلل بنقص الموازنة!

واختم البياضي قائلاً إن وزارة الصحة عايشة يا ريس بالحقن! مبادرات الرئيس وصناديق خاصة والأوقع أن تقوم الحكومة بزيادة موازنة الصحة لتصل للمواطن الخدمة التي يستحقها.