مسعود يتابع  عملية دقيقة لمريضة للمرة الأولي بمستشفي منيا القمح المركزى

كتب : محمد يعقوب

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، والتأكد من التدريب الجيد علي التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

كما ناقش مع مدير المستشفي تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ، وقسم العمليات الجراحية، وزيادة عدد غرف العمليات من ٤ إلي ٦ غرف، ومناقشة أماكن الدخول والخروج، وخطوط السير، للأقسام الطبية بعد أعمال التطوير بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

وتابع وكيل الوزارة إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ عام، وتعاني من انزلاق غضروف قطني مع تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية، وتم استئصال الغضروف وتركيب شرائح ومسامير، وتركيب قفص كربوني ما بين الفقرات، من خلال الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفي الزهيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومشاركة الدكتور محمد عبدالحليم مسلم، والدكتور سامح سمير أخصائي العظام بالمستشفي، والدكتور صبحي شعبان أخصائي التخدير، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان علي المريضة بعد خروجها من غرفة العمليات، والتأكد من استقرار حالتها، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع المشاركين في إجراء الجراحة من التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، لخدمة المرضي بالمستشفي.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفي، ورؤساء الأقسام، وعدد من أطباء المستشفي، وممثلي عن المجتمع المدني، ناقش خلالها أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، وتطوير الخدمات الطبية، وإجراء الجراحات ذات المستوي الثالث بالمستشفي، ومقترحات الأطباء في تطوير الأقسام الطبية بالمستشفي، ومنها تفعيل قسم جراحة الوجه والفكين

وتابع وكيل الوزارة إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ عام، وتعاني من انزلاق غضروف قطني مع تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية، وتم استئصال الغضروف وتركيب شرائح ومسامير، وتركيب قفص كربوني ما بين الفقرات، من خلال الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفي الزهيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومشاركة الدكتور محمد عبدالحليم مسلم، والدكتور سامح سمير أخصائي العظام بالمستشفي، والدكتور صبحي شعبان أخصائي التخدير، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان علي المريضة بعد خروجها من غرفة العمليات، والتأكد من استقرار حالتها، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع المشاركين في إجراء الجراحة من التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، لخدمة المرضي بالمستشفي.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفي، ورؤساء الأقسام، وعدد من أطباء المستشفي، وممثلي عن المجتمع المدني، ناقش خلالها أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، وتطوير الخدمات الطبية، وإجراء الجراحات ذات المستوي الثالث بالمستشفي، ومقترحات الأطباء في تطوير الأقسام الطبية بالمستشفي، ومنها تفعيل قسم جراحة الوجه والفكين