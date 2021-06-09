التقنيات الحديثة والتفوق الصينى فى تكنولوجيا صناعة الدواء ساهمت فى توفير لقاح آمن ضد فيروس كورونا Covid-19 المستجد

يحقق اللقاح الصينى لفيروس كورونا Covid-19 انتشارًا كبيرًا حول العالم، حيث حصل على ثقة العديد من دول العالم التى تبنته كأفضل لقاح ضد فيروس كورونا. تمت الموافقة على أنه لقاح آمن وفعال. وقد بدأت مصر فى إنتاج لقاح فيروس كورونا لتغطية احتياجات السوق المحلى فى مصر وكذلك تصدير جرعات إلى إفريقيا.

ومن المقرر أن تتم عملية التصنيع داخل مصانع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات VACSERA علما أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع VACSERA لتتمكن من البدءفى تصنيع اللقاح وإرساله إلى الدول الأفريقية.

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال تصريح تلفزيونى خضعت VACSERA للتقييم الأولى لإنتاج اللقاح بالتعاون مع الشركات الصينية، وسيساعد إنتاج اللقاح الصينى مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات.

وأعلن الدكتور أمجد الحداد، استشارى ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة الأمصال واللقاحات المصرية، خلال مقابلة تلفزيونية أن مصر كانت أيضا من بين الدول التى استضافت التجارب السريرية للقاح الصينى العام الماضى، وكانت الأولى من نوعها. وقال الدكتور أمجد إن اللقاح الصينى تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أظهر فعالية بنسبة 99 % فى إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا وفعالية بنسبة 100 % فى منع الحالات من إظهار الأعراض المتوسطة أو الشديدة. وأضاف: “ما تقوم به الدولة المصرية حاليا حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا لن ينجح بالشكل المطلوب دون التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتسريع التسجيل من أجل الحصول على اللقاح والتطعيمات التى نجحت الحكومة فى توفيرها بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية”. وأشار الدكتور حسام، إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة، بل سيكون سنويا مثل فيروس الأنفلونزا، لذلك كانت هناك أهمية للتحرك لتصنيع اللقاح فى مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لمصر الإنتاج المحلى الذى يضمن لها الحماية من هذا الوباء.