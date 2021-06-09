كتب منتصر النجار

صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدي سالم، حيث شمل القرار كلاً من سعد ابراهيم غالي، رئيس قرية ابو غنيمة، للعمل رئيسًا لقرية الملاحة، وايهاب سعد السيد طلب، رئيس قرية القصابي، للعمل رئيسًا لقرية التفتيش، وايمن حسن فهيم ابو عيشة، رئيس قرية سد خميس، للعمل رئيساً لقرية القصابي، وبلال عبدالسلام غنيم، رئيس قرية برية لاصفير، للعمل رئيساً لقرية الورق ، ومحمود بدير أبو غنيمة، رئيس قرية الروضة، للعمل رئيساً لقرية الفقهاء القبلية، وبهجات عبد المهيمن الزيني، رئيس قرية الفقهاء البحرية ( الملاحة )، للعمل رئيسًا أبو غنيمة، وسعد حمودة سعد، رئيس قربى القن، العمل رئيساً لقرية الروضة، وعلي مسعود الفقي، رئيس قرية البلاصي، للعمل رئيساً لقرية القن، ومحمود محمد عبدالعزيز، سكرتير الروضة، للعمل رئيساً لقرية البلاصي، وأيمن عبدالسلام محمود، رئيس قرية دمرو، للعمل رئيساً لقرية سد خميس، والهام السيد الشاذلي، رئيس قرية التفتيش، للعمل رئيساً لقرية الحدادي، وابراهيم رجب الدسوقي، رئيس قرية الورق، للعمل رئيساً لقرية دمرو، وعبدالعزيز ابو السعود مرسال، رئيس قرية الفقهاء القبلية، للعمل رئيساً لقرية برية لاصفير يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي