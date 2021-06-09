مواطن منوفى يتبرع بأرض مزرعته لإنشاء محطة القطار السريع بمدينة السادات

كتب عادل شحتينو

في جولة تفقدية للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين الجديدة – مرسى مطروح) في المسافة من غرب النيل حتى محطة السادات غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات وخلال تفقده موقع المحطة التقى الوزير بالمواطن الدكتور محمد سعد الدين والتي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاص به حيث فاجئ المواطن الوزير بتبرعه بإجمالي المساحة التي ستنشأ عليها المحطة والطريق الرابط بين المحطة و طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي

موضحاً ان هذا يأتي في إطار حبه لمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة المواطنين اثني الوزير على على ماقام به المواطن وقدم له الشكر على مشاركته في هذا المشروع القومي العملاق مؤكدا ان هذا المواطن مثالا يحتذى به وهو مواطن مصرى محب لبلده يذكر أن المشروع يشمل 21 محطة منها عدد 9 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطة إقليمية بطول حوالى 600 كم