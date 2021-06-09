رى المنوفية ينظم المؤتمر الثانى للتوعية بنظم الرى الحديثة بشبين الكوم

كتب عادل شحتينو

نظمت الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية اليوم المؤتمر الثاني للتوعية والارشاد لنظم الري الحديثة ترشيدا لاستخدام المياه برعاية الدكتور وزير الموارد المائية والري و اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيةوبحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية و المهندس عبد اللطيف السعيد خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث و النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ و المهندس محمد بركات التركاوي مدير مديرية الزراعة بالمنوفية وا لحاج فوزي فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية ولفيف من أصحاب الشركات المتخصصة في توريد وتركيب مستلزمات شبكات الري الحديث وحفر الابار واستخدمات الطاقة الشمسية وعدد من الفلاحين .

.يأتي المؤتمر الثاني ضمن حملات التوعية والارشاد التي تشنها الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية والادارة العامة لري المنوفية والتوجيه المائي والتي أسفرت عن زيادات مطرده للمساحات التي حولت من الري بالغمر الي الري الحديث حيث تجاوزت ٣٥٠٠ فدان بالاراضي القديمة في كافة مراكز المحافظة بالإضافة الي ١٥٠٠٠ فدان بالاراضي الحديثة بمركز ومدينة السادات بالإضافة الي اكثر من ٧٠٠ فدان لعدد ٢٥٢ منتفع قد تقدموا بطلبات لتحويل أراضيهم وجاري تنفيذها خلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن نظم الري الحديث ودوره في معالجة نقص المياه وأساليب الري الحديثة فوائده واستعراض التجارب الرائدة في مجال الري الحديث بالمنوفية .

اشار المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة إلى أن التجربة التطبيقية لنظام الري الحديث أثبتت نجاحها في محافظة المنوفية وأن المؤتمر يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشركات الرائدة في هذا المجال ونشر التجارب الناجحة وتعميمها على باقي المحافظات . اكد محمد موسى نائب المحافظ علي حرص واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف في ظل ظروف النقص المائي وتحويل نظم الري التقليدية الي الأساليب الحديثة وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري مما يساعد علي رفع كفاءة الأرض الزراعية .

مشيرا إلى الدعم الكامل الذى يقدمه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للفلاحين من خلال موافقته على تمويل مشروعات الرى الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تصل إلى 5,5 % بدلاً من 7% بحد أقصى 10 ألاف جنيه للفدان. وفى نهاية المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية ويمثلها المهندس علاء عزت سعود رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وإحدى الشركات الرائدة في مجال الرى الحديث