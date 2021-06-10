بعد احتراق أطفال المؤسسة العقابية:الإصلاحيات خارج دائرة اهتمام وزارة التضامن

كشف حادث حريق مؤسسة الاحداث بالمرج عن مدى الاهمال الجسيم الذى يتعرض له الاطفال داخل المؤسسات العقابية ودور الرعاية, فهناك أزمة حقيقية يعانيها الاطفال، بدليل أن مصر من أقصى شمالها لأقصى جنوبها لا تمتلك سوى 3 مؤسسات عقابية ،اهمها المؤسسة عقابية بالمرج. طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 500 طفل، ورغم ذلك فإن بها ما يزيد على 1580 طفلا يعيشون فى أسوأ الظروف، دون تقديم أدنى رعاية طبية لهم.

فالمؤسسة العقابية للأطفال فى مصر، أو الإصلاحية كما يطلق عليها, أصبحت بيئة خصبة لتخريج المجرمين إلى المجتمع , بعد أن فقدت الهدف الأساسى من شعارها وهو الإصلاح والتهذيب.

فما يحدث خلف أسوار تلك المؤسسات يعكس مدى الاستهتار فى التعامل مع أطفال.. أجبرتهم الظروف لاختيار الإجرام أسلوب حياة,فرغم ان الحادث الاخير اسفر عن وفاة 6 أطفال واصابة 19 اخرين بحروق بالغة الا أن وزارة التضامن المنوط بها رعاية هؤلاء الاطفال والاشراف على المؤسسة لم تتحرك ,واكتفت الوزيرة بتقديم التعازى لأسر الضحايا.

أما المجلس القومى للأمومة والطفولة الذى يرعى الاطفال فى مصر فلم يتذكر هؤلاء الاطفال الا بعد الحادث، حيث أعلنت سحر السنباطي الأمين العام للمجلس استعداد المجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم كافة سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال الناجين من هذا الحادث المؤسف حال طلب النيابة العامة ذلك.

من جانبه اوضح “عبد الرازق مصطفى” عضو ائتلاف المركز المصرى لحقوق الطفل أن المؤسسات العقابية الموجودة في مصر ثلاث مؤسسات عقابية، واحدة بالقاهرة وهي المؤسسة العقابية للأطفال تحت سن الثامنة عشر,وواحدة بالإسكندرية للأطفال ,وواحدة بالعجوزة للفتيات مؤسسة القاصرات لافتا الى وجود مركز واحد للتصنيف موجود بأبوقتاته ودار الملاحظة بأبوقتاته الذي ينتظر فيه أي طفل المحاكمة أو علي ذمة القضية لعدم وضعه في أقسام الشرطة.

واوضح أن إيداع الطفل داخل المؤسسة العقابية الهدف منه تدريبه ومحاولة تقويم سلوكه لابعاده عن الجريمة ,وذلك يتم من خلال برامج تأهليلية يشرف على تنفيذها مشرفون نفسيون ويتم وضع برامج تأهيلية للأطفال نفسية واجتماعية وحرفية كل على حسب حالته وما يناسبه،لكي يتم التأكد من استجابة الطفل للبرنامج يتم عرضه كل شهرين علي المحكمة للنظر في أمره واذا تأكدت من خلال التقارير المقدمة من المؤسسة أن الطفل بالفعل قد تغير سلوكه، يتم إنهاء التدريب، وذلك في حالة إذا كان الطفل مودعا بحكم نهائي,أما إذا كان حكمه الحبس،يخرج بعد انتهاء المدة المقررة له .

وشدد على ضرورة أن يتم توفير الدعم النفسي من خلال أطباء نفسيين لانه أكثر خبرة ودراية والأطفال في امس الحاجة إليهم.