المسرح الغنائي الاستعراضي.هل يعود من جديد؟

مايسة زكي: عودته إضافة للحركة المسرحية

يري بعض النقاد العالميين وخاصة نقاد أوروبا ،أن المسرح لابد وأن يحمل رسالة هادفة تفيد المتفرج، ولذلك يضعون المسرح الاستعراضي في مرتبة أقل من المسرح القائم على فكرة التطهير عند الرومان، وهذه الفرضية لا يستسيغها علماء الإعلام الذين يرون أن الترفيه في حد ذاته هدف مهم، وليس هناك وسيلة ترفيهية أكثر من المسرح الإستعراضي الذي يمكن أن تحضر عروضه كل أفراد الأسرة كبارًا وصغارًا. حيث تجتذب الاغاني الأطفال التي يسهل حفظ كلماتها والرقصات التي تبهرهم، ولكن هناك ندرة في الأعمال المسرحية حتي بعد عودتها مرة أخري على الساحة. وهذا ما سوف نناقشه من خلال سطور هذا التحقيق وتناول مدي أهمية هذه المسرحيات في التراث المصري.

قال المؤرخ المسرحي دكتور عمرو دوارة إن عادل عبده يقوم بمحاولات ولكن المناخ العام لم يساعده، هناك محاولات لإعادة المسرح الإستعراضي من خلال عدد من الأعمال المسرحية، ولكن إذا قمنا بعقد مقارنة بين هذه المحاولات وبما تم عرضه في الماضي سنجد أن العصر الذهبي للمسرح الإستعراضي كان بالتحديد في العشرينيات من القرن الماضي وإلي الآن لم يأت من هو في قامة سيد درويش ثم أوبرا “ملك” في الأربعينيات التي انتجت ولحنت 32 “أوبريت”، ثم الفرق الغنائية و الاستعراضية المسرحية في الستينيات التى عملت عددا من الأوبريتات الهامة جدًا مثل “القاهرة في ألف عام” والحرافيش ومثل وداد الغازية، وهذا كان عصر متألقا جدًا للمسرح الإستعراضي ثم أخيراً في فترة الثمانينات حاول عبد الغفار عودة إحياء القطاع مرة أخري، وعمل وأنتج “الخديوي” لجلال الشرقاوي وست الحسن لعبد الرحمن الشافعي وكان هناك محاولات لعمل نهضة، لذلك لا أستطيع أن أقول إننا اليوم في القمة ولكن نحن نحاول الارتفاع مرة أخري بطريقة عادل عبده لأن فعلا بعد عبد الغفار عودة كان هناك إنتكاسة للقطاع.

الملحن العبقري

وعن أسباب صعوبة تواجد المسرح الغنائي ومروره بحالات من الخفوت والظهور، يقول دوارة أولًا: لان المسرح الاستعراضي وخاصة الغنائي يعتمد في المقام الأول علي الملحن، بدليل أن الأوبرا دائمًا تُنسب إلى الملحن وليس للمؤلف، فمثلًا يقال أوبرا عايدة لفيردي لان للملحن دورا مهما جدًا في الأوبرا، وبالتالي إذا لم يوجد ملحن عبقري لن يوجد اوبريت

وأضاف دواره قائلًا: الصعوبة الثانية أن المسرح الغنائي مرتبط بالاستعراضات وهذا يعني أنه يحتاج إلى ضعف عناصر إنتاج المسرح العادي مثل الملابس والديكورات والإكسسوارات وشغل مضاعف وبالتالي يحتاج إلى تكلفة عالية، إذا التكلفة رقم واحد ثانيًا الملحن الموهوب جدا الذي يستطيع أن يقود العمل الغنائي، وأيضًا يكون هناك أصوات تستطيع أن تغني على المسرح.

من بين الاعمال الموجودة حاليًا يوجد عرض بعنوان سيرة الحب لعادل عبده، نجح في عمل أوركسترا “لايف” فالعمل الاستعراضي الحقيقي يحتاج يوميًا إلى غناء على خشبة المسرح، ويحتاج أوركسترا بها عدد من العازفين لديهم مهارات عالية، وعدد من الراقصين

الميزانية المرتفعة

لذلك نحن نحتاج إلى النص المناسب الذي “يتضفر” في نسيجه الأغاني بشكل طبيعي ولا تكون مقحمة بالإضافة إلي الملحن العبقري والاصوات التي تستطيع أن تغني كل يوم بالاضافة إلي الاوركسترا “الايف” بالاضافة إلي الممثلين والأعداد الكبيرة من الراقصين والاستعرضات وقبل كل هذا توفير ميزانية مالية، بالطبع هي مسألة مرهقة وليس أي مخرج يستطيع أن ينتج عملا إستعراضيا.

كما نحتاج إلي أن نفهم أننا ليس في حاجة أن نكسب من مسرح الدولة وأن الدولة تدعم هذه العروض، وبالتالي نحن محتاجين أن نعمل لها دعاية مناسبة ونبروز نجومنا الجدد ونكتشف دائمًا أصواتا جديدة وأن يكون هناك محاولة الربط بين الجزر المنعزلة في كل المؤسسات الثقافية فالمفروض أن تشارك دار الأوبرا والاكاديمية بفرقها وبأصوات طلابها وخرجيها وأن يوجد تعاون بين قطاع الفنون الشعبية مع الأوبرا والاكاديمية ومع البيت الفني للمسرح والبيت الفني لقصور الثقافة.العرض الذي ينجح يجب أن يتجول في مسارح الاقاليم وعمل تنسيق بين كل هذه المؤسسات.

لابد أن يكون المسرح الاستعراضي قضية مصيرية من أجل إحيائه مرة أخري وليس تقديم عرض واحد لابد من عمل مدرسة وأوكسترا ثابت فلابد من وجود فرقة غنائية استعراضية جاهزة دائما ومستعدة حاليا يوجد فرقة رضا ،اين الفرقة الاستعراضية الغنائية مع ان المفروض أن يكون هناك أساسا أطقم كاملة من الراقصين مهمتهم الرئيسية تقديم أوبريتات.

التاريخ الفني

أكدت الناقدة المسرحية مايسة زكي على أن عودة المسرح الإستعراضي شيء طبيعي في المجتمع المصري الذي نعرفه، ولكن الشيء الغريب جدًا هو اختفاءه،حيث أن التاريخ الفني المصري يوضح قدر حبنا للغناء، وكيف أن الغناء كان عنصرا أصيلا في مسرحيتنا وفي أفلامنا الغنائية والإستعراضية بشكل غير عادي، فنحن لدينا تاريخ وتراث استعراضي غنائي كبير ومنذ زمن طويل، وهناك علامات مضيئة مثل منيرة المهدية وسلامة حجازي، وسيد درويش، وقبل هؤلاء أيضًا وهناك لوحات جدارية توضح عشق المصري القديم للغناء والموسيقي، حتي المخرجين السينمائيين أيضًا كان يوجد بداخلهم عشق الاستعراض فحتي يوسف شاهين الذي لديه أسلوب ومفاهيم مخالفة لعموم الإنتاج السينمائي، لديه وجهة نظر أن يكون دائما بداخله غناء وحتي في أفلامه الأخيرة كان يستدعي فكرة الغناء مرة ثانية ويصر على أن يكون بها غنوة يؤديها أبطال أعماله ليس المطربين فقط مثل محمد منير وماجدة الرومي بل غيرهم من الممثلين،فيظل الفيلم الغنائي في أعماله. فابعد الفلكلور الشعبي والفلكلوري الموجود في مسرحنا والمبني على ثقافتنا كان اختفاءه في حد ذاته هو الغريب وليس عودته.

وتري زكي أن عودة المسرح الغنائي الاستعراضي قد تعدل الميزان بعض الشيء حيث إنه مرتبط بمفهوم الترفيه، وفكرة عودة الفن ليؤدي وظيفة الترفيه التي كان على رأسها الفنون الفكاهية والكوميديا بأشكالها أو حتي الفن الأسطوري فكلها أعمال تنتمي للفن الترفيهي. والترفيه مرتبط جدا بالغناء وبالاستعراض حتي على هذا المستوي من التفكير يصبح لدينا بعد كان لا يجب أن يغيب لإنه جزء من مزاج الشعب المصري والفنانين المصريين وهو الغناء، وعلى المستوي الحالي أو المعاصر فنحن اعادنا بقوة فكرة الترفيه وبالتالي لابد من وجود عنصر من عناصر المزاج الشعبي في العرض.

احياء التراث

وفي نفس السياق أضاف المخرج المسرحي وليد الزرقاني قائلًا: في الفترة الأخيرة خاصة بعد موضوع الكورونا وجلوس الناس بالمنزل وقت أطول، بدأ الجمهور يتعرض ويشاهد بشكل أكبر شقفات مختلفة من الاستعراض كان موجود لدينا بشكل افضل من قبل، وكان هناك فرق كثيرة سواء شعبية أو خاصة أو فرق تابعة للدولة، فليس شرط أن يكون فنا شعبيا، فكل فنون الاستعراض كانت موجودة في الماضي ثم بدأت هذه الفنون تتراجع بعض الشيء ثم عادت مرة أخري بسبب انفتاح الهجوم علي الانترنت، ومدح هذه المسرحيات الإستعراضية جعلت المخرج الذي أصبح يجلس في البيت فترات أطول يطلع على هذا التراث الثري الموجود وقرر البعض احياءه.

وأشار الزرقاني إلي أن الحركة مهمة مثل الكلمة وتعبر أفضل منها،

فالتعبير بالحركة أو الرقص يمكن التعبير بها، لتعويض اختلاف اللغة، فالحركة تزيل أي حدود لغوية، وهذا من أهم مميزات الرقص أو الاستعراض، فإذا قمنا بعرض عمل استعراضي في اليابان فالحركة ستسهل عملية الفهم ثم الإيماءات ولكن اللغة لن تُفهم .

وعن معوقات العمل الإستعراضي المسرحي يقول الزرقاني المسرح الإستعراضي لابد أن يكون به غناء وبالتالي لابد من وجود شاعر يكتب الكلمات وملحن ومغنيين وراقصين ومدرب رقص كل هذا بجانب وجود مقومات أخري مثل الاضاءة التي تعبر عن الاستعراض والتي تخدم العمل لتظهره بصورة أكثر بهجة