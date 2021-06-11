وزير النقل يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل ، السفير الصيني بالقاهره السيد / لياوليتشيانج لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركه الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء الملحق التجاري بالسفارة الصينية ومسئولي تحالف افيك /كريك ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

في بدايه اللقاء اكد وزير النقل على علاقات الصداقة القوية والعلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادات السياسية في مصر والصين وأن التعاون القائم في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل نابع من هذه العلاقة القوية مشيراً الى التعاون الجاري مع عدد كبير من الشركات الصينية مثل شركه هواوي الصينيه العالميه في مجال أجهزه و أنظمه الاتصالات في السكه الحديد والمترو والتعاون مع شركه هاتشيسون الصينية العالميه في الموانئ البحريه المصريه لافتا الى التطلع لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال تشغيل واداره المحطات بالموانئ البحرية خاصه وانه توجد فرص واعده للتعاون فى هذا المجال في موانئ سفاجا ودمياط والسخنة والدخيلة .

و قدم السفير الصيني رساله لوزير النقل المصري من نظيره الصيني لحضور مؤتمر الامم المتحده الثاني للنقل المستدام و عقد لقاء بين الوزيرين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وهو مارحب به وزير النقل المصري .كما أعرب السفير الصيني عن اهتمام الشركات الصينية العامله في مجالات النقل وخاصه في مجال السكه الحديد والجر الكهربائي لعقد مؤتمر موسع مع وزاره النقل المصريه منتصف يوليو القادم لاستعراض الفرص المتاحه للتعاون فى اطار اولويات وزاره النقل المصريه وهو ما رحب به الفريق كامل الوزير- وزير النقل موجهاً الدعوه لكافه الشركات الصينيه للمشاركه في معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMea الذي يعقد في شهر نوفمبر من كل عام ويشرفه بالحضور فخامه الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ،

ثم تباحث الجانبان حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT ) السلام /العاصمة الادارية الجديدة/ العاشر من رمضان حيث وجه الوزير دعوه للسفير الصيني لجولة مشتركة للمشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف افيك /كريك وذلك لتفقد اعمال التنفيذ والالتقاء بالعاملين في المشروع والتاكيد على دفع معدلات التنفيذ لنهو المشروع فى الموعد المحدد المتفق عليه

و اكد الوزير ان القيادة السياسية وجهت بمد المشروع حتى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين ) بالاضافة الى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار مشيرا الى ضروة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصيني للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع .

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على سرعة قيام الجانب الصيني باستكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الانفاق بإعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الانظمة واختبارها خاصه وان المحطات قاربت على الانتهاء كما ان مسار المشروع سيكون جاهزا بنهايه هذا الشهر استعداداً لوصول عدد 3 قطارات نهاية يوليو 2021 تمهيداً للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبياً كما تم التأكيد على ان تتم كافه هذه الاعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة .