النقابة المستقلة للمعلمين تجري انتخاباتها اليوم

كتب أحمد حسن

نظمت نقابة المعلمين المستقلة صباح اليوم بفندق فلامنكو بالزمالك الجمعية العمومية لانتخاب الأمين العام المساعد بحضور حسن جبر النقيب العام وعبد الحفيظ طايل الأمين العام لنقابة وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق ود. كمال مغيث باحث فى مركز البحوث التربوى وإلهامي المرغنى باحث إقتصادي ونائب رئيس التحالف الشعبي وترشح للمنصب كلا من أسماء روبى مدرس رياضيات بمحافظة الفيوم رقم (1) وياسر جلال مدرس بمحافظة الأسكندرية (3) وسامية صديق مدرسة بمحافظة الغربية (2) وعاطف محمود مدرس بمحافظة قنا (4) وفوز كلا من أسماء روبى ب92 صوت وياسر جلال ب93 صوت وعاطف محمود ب81 صوت