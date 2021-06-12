التحفظ على  مليون كمامة طبية وكميات  المغشوشة والمستلزمات طبية فى الاسكندرية 

كتب أحمد سلامة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 20 ألف قطعة مستلزمات طبية “كمامة” مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة..

تم اتخاذ الإجراءات اللازمه ومداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 20000 قطعة مستلزمات طبية “كمامة” مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 21 ألف قطعة مستلزمات طبية،عبارة عن “مطهر طبي، وكمامة، وقسطرة، وجوانتي، وكانويلا” غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة داخل مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص قبل طرحها في الأسواق بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وحيازة مستلزمات طبية مجهولة.

وكانت النيابة العامة بالإسكندريةقد أمرت ايضا بالتحفظ علي 52798 عبوة مستلزمات طبية “جوانتى وسرنجات ومطهرات” بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري

كما قررت ايضا نيابة الدخيلة بالإسكندرية،التحفظ علي مليون كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى ومُعد للبيع داخل مصنع ملابس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع الملابس الجاهزة بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.