حكاء ورشة الزيتون لـ”عزة رياض”

شعبان يوسف..ولد فى السابع من ابريل عام ١٩٥٥

كاتب، وشاعر، وناقد، وباحث مصري، ومؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية» ومجلة «كتابات». نشر سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب النقدية والبحثية،

ترأس تحرير سلسلة «كتابات جديدة»، الصادرة عن الهيئة النصرية العامة للكتاب، وكتب لكثير من الصحف والمجلات مثل جريدة «التحرير» وجريدة «أخبار الأدب».

لعب دورا بارزا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين.

لدى يوسف العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية كـ«عصير الكتب»، و«سور الأزبكية»، و«المقهى الثقافي»

حالياً، يعمل يوسف نائبا لتحرير مجلة «عالم الكتاب» ويعمل على نشر كتاب جديد تحت عنوان ”الثقافة المصرية ..سيرة أخرى” والذى سيصدر عن دار بتانة.

كانت مرحلة يوسف الإبتدائية هي نقطة بداية رحلته في الكتابة. بدأ يوسف بالقراءة أولاً، فاختار رواية ”روبن هود“ كأول رواية له، وقرأها نحو عشرة مرات تقريباً نظراً لبلوغها نفس درجة الصعوبة كرواية أرسين لوبين وغيرها من الكتب العالمية. وكان أستاذه لمادة العلوم والمشرف على مكتبة مدرسته الإبتدائية، حسني العباسي، من الأشخاص الذين لعبوا دوراً في تشجيع يوسف على القراءة. وبفضل مواصلة تعمقه في عالم القراءة، فتحت له أبواب لعوالم أخرى جديدة.

وتعرف يوسف على الشعر من خلال أحد اصدقائه من المرحلة الإعدادية. فعلمه والد صديقه العروض، والإيقاعات، والتفاعيل، ومن بين الشعراء التي تعلم يوسف عنهم، نال حافظ إبراهيم إعجابه وتأثر انفعالياً بأعماله

أعماله الشعرية عدل

”مقعد ثابت في الريح“، دار سينا للنشر، القاهرة، 1993.

”معاودات“، دار النديم للصحافة والنشر، القاهرة، 1994.

”كأنه بالأمس فقط“، 1998.

”تظهر في منامي كثيرا“، كتب عربية، عمّان، 1999.

”ديوان 1999“، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002.

”أكثر من سبب لعزلة“، كتب عربية، عمّان، 2002.

”أحلام شيكسبيرية“، دار هفن للترجمة والنشر، القاهرة، 2008.

مسرحيات:

”بقعة ضوء تسقط مظلمة“، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.

كتب”شعراء السبعينيات..السيرة ..الجيل ..الحركة“، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003.

”خلوة الكاتب النبيل“، الهيئه العامه لقصور الثقافة، القاهرة، 2012. وفي هذا الكتاب، يتحدث يوسف عن الكاتب ابراهيم أصلان.

”لماذا تموت الكاتبات كمدا؟“، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016. في هذا الكتاب، يسرد يوسف نتائج بحوثه التي تشير إلى ما تعاني منه المرأة من تهميش واستبعاد مقصود، للكاتبات فى مصر والعالم العربى، ويطالب يوسف بالتخلص من أفكار المجتمع الذكوري لتحقيق العدالة الإجتماعية والديمقراطية الحقة.

”ضحايا يوسف ادريس وعصره“، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

”صرخة فرج فودة“، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017. بالاشتراك مع الدكتورة عزة كامل.

”المنسيون ينهضون“، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

”نجيب الريحانى..المذكرات المجهولة“، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

وبعيدا عن هذه السيرة المختصرة لحياة وإصدارات ونشاطات شعبان يوسف، دائما ما أسأل: مالذى يجعلك تنصت اليه ، وهو جالس بين صفوف المستمعين فى ندوات ورشة الزيتون، تلك المنارةالثقافية رغم انه مؤسسها منذ عقدة أربعة مع رفيقه العظيم وأستاذه المناضل والدكتور فخرى لبيب، والقائم على ادارتها، عند مناقشة اى عمل ادبى ، وياتى فى الحديث ذكر احد عملاقة الأدب، فتجده يحكى عنه قصة خاصة او موقف انسانى ما، او لقطة حياتيه لم يشاركها المبدع ذاته مع قرائه، انه المؤرخ والناقد والشاعر شعبان يوسف، الذى يقص حكايته بلا سابق تجهيز او نية ، حيث تخرج الحكاية وليدة اللحظة، لتنقلك من متلقى لمعلومات او مشارك فى مناقشة ، الى قريب للمتحدث عنه وكانك عاشرته او كنت جارا، له طريقته فى الحكى تجعلك تنصت لآخر الكلام او ربما تطالبه بتفاصيل اكثر ، تراه يعيش الحكاية وكأنها تحدث لتوها، لو استحضره موقف حزين ترى دموعه محتبسه او تفلت منه رغما عنه، او موقف فكاهى فترى ضحكته سبقت كلامه ، هو يعيشها بصدق ، ويرويها بوجدان حاضر ، اما عن طريقته العفوية فى السرد، فلا وصف لها لدىٌ، أكاد اجزم انه قريب الشيخ حسنى ، وهو الدور الذى لاينسى للراحل محمود عبدالعزيز فى فيلم الكيت كات، اعتبر نفسى من المحظوظات لأننى قابلت هذا الرجل وتعاملت معه فى مشوارى الأدبى، حيث أنه لايبخل على أحد من عطائه الثقافى شكرا المعطاء استاذ شعبان يوسف.

*عزة رياض