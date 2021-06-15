سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار يتفقد سير الامتحانات وسط إجراءات  إجراءات احترازية مشدده

تفقد سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الثلاثاء سير الامتحانات في مقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير وسط تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية مشددة.

وإطمأن “عبد الغفار” على إنضباط سير العمل بلجان الإمتحانات، والوقوف على مدي إلتزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أهمية مراعاة التباعد المكاني، والتأكيد على إرتداء الكمامة، والكشف الحرارى على البوابات، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية.