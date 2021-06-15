الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية يشارك فى إجتماع مجلس إدارة إتحاد الموانئ العربية رقم (57)

شارك سعادةً الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، مساء الأثنين 14 يونيو 2021 فى إجتماع مجلس إدارة إتحاد الموانئ العربية رقم (57) على هامش المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) وبحضور معالي رئيس الإتحاد الشيخ يوسف عبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية عبر البث المباشر، والأمين العام للإتحاد سعادة اللواء عصام بدوي، واللواء بحرى رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللواء حسين الجزيرى رئيس هيئة السلامة البحرية والسادة أعضاء الإتحاد رؤساء هيئات الموانئ العربية وخبراء قطاع النقل البحري العربي..

حيث شهد الإجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين الاكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والشركة العامة للموانئ العراقية فى مجال التدريب والاستشارات