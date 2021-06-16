الرئيسي السيسي:مصر تحذر من مشروعات السدود العملاقة التي تمنع التوزيع العادل لمياه الأنهار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تحذر من مشروعات اقامة السدود العملاقة علي مجاري الأنهار العابرة للحدود، والتي تقف حائلا أمام التوزيع العادل لمياه تلك الانهار، وهو ما يهدر برامج مكافحة التصحر ومنع تدهور الأراضي وزيادة معدلات الجفاف والتأثير علي برامج التنمية وانتاج الغذاء.

وأضاف الرئيس في كلمة مصر أمام الأمم المتحدة خلال الحوار رفيع المستوي بشأن التصحر والجفاف وتدهور الاراضي والتي القاها نيابة عنه السيد القصير وزير الزراعة امس عبر تقنية الفيديوكونفراس” ان التصحر وتدهور الاراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي وينتج عنها مشاكل اقتصادية و اجتماعية وبيئية وهو ما يضر بالامن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة علي التأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة وعرض وزير الزراعة نيابة عن رئيس الجمهورية التجربة المصرية في هذا المجال.