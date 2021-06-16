الموجة الثالثة تتراجع .. المرض قد يتحول إلي موسمي:مستشفيات  عزل كورونا “صفر” إصابات

انخفضت اعداد الاصابات بفيروس خلال الاسبوع الماضي، وحدث تراجع كبير في الحالات التي تستدعي الدخول الي مستشفيات العزل وبلغت نسبة الاشغال في بعض مستشفيات العزل “صفر” خلال الايام القليلة الماضية وتستعد بعض المحافظات لإعلان خلوها من الاصابات بكورونا قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

تلقت وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين تقاريرمن مستشفيات العزل في محافظات الوجه البحري حول انخفاض كبير في اعداد المصابين بكورونا لدرجة ان بعض المستشفيات لم تستقبل حالات عزل منذ اسبوع وابلغت مستشفيات اخري بخروج جميع الحالات وعدم وجود حالات جديدة بما يعني عدم وجود اصابات معزولة حاليا، الامر الذي انعكس كمؤشر عام في جميع المحافظات حول التراجع الكبير في انتشار المرض وانخفاض الطلب علي البرتوكولات العلاجية من خلال الخطوط الساخنة للتعامل مع كورونا.

أدي تراجع الاصابات الي تخفيف قبضة الدولة علي التجمعات مثل العزاءات والافراح وبدأت تظهر “الشيشة” في المقاهي والكافيهات بالاضافة الي عدم التدقيق علي مواعيد الاغلاق التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

ارجع بعض الخبراء ومسئولي مستشفيات العزل انخفاض الاصابات الي دخول فصل الصيف واستقرار حالة الجو عند درجات حرارة مرتفعة خلال الاسابيع الماضية بالاضافة الي الاقبال علي الامصال من قبل المواطنين خاصة كبار السن وتوقع بعض الخبراء ان يتحول كورونا الي مرض موسمي ،ينتشر خلال فصل الشتاء من كل عام ويمكن التصدي له من خلال الامصال كما يحدث مع سلالات الانفلونزا الموسمية.