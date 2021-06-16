توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم 

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ثالث اجتماع لها هذا العام غدا الخميس لتحديد سعر الفائدة ،والذى تقرر تثبيته فى اجتماع اللجنة فى ابريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي

بعد خفض 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراءً استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشير التوقعات الى احتمال تثبيت اسعار الفائدة المعمول بها حاليا خلال الفترة القادمة

ويرجح هذا الراى التوقعات الخاصة بمعاوده التضخم للارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في موسم الصيف.

وارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.