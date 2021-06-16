ماجدة موريس تكتب:فرح.. والمخرجة السويسرية.. ومصر 

فرح.. والمخرجة السويسرية.. ومصر

ماجدة موريس

«أنتقلت الي القاهرة عام 2015 لأصور هذا الفيلم، ووقعت في غرام هذا البلد وعاصمته، وبنائه الاجتماعي الذي يتميز بالتعقيد والتناقضات الجذابة، والتي يمكنها ان تكون فاتنة ومزعجة في ذات الوقت». هكذا تحدثت المخرجة السويسرية الشابة «چوليا بونتر» عن فيلمها «فرح» الذي اختير ليكون فيلم الافتتاح لمهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي مساء اليوم، الاربعاء، والتي جاءت الي القاهرة، وعاشت بها، من اجله ومن اجل ان « يرسم الفيلم صورة للقاهرة الحديثة، والمجتمع فيها، وكيف يواجه جيل اليوم فيها ضغوط التقاليد الراسخة، والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري علي اعادة اكتشاف نفسه»؟. المدهش في كل هذا، قبل مشاهدة الفيلم هذا المساء، هو كيفية التعامل مع الفكرة كما طرحتها چوليا بونتر في اول افلامها التسجيلية الطويلة، وكيف اخذ تحويلها من فكرة الي فيلم الكثير من الوقت من عام 2015 حتي 2021، ولا ننسي اعترافها بوقوعها في غرام القاهرة عند حضورها اليها للمرة الاولي، ثم اكتشافها مدي تعقيد المجتمع ، واختيارها لثلاثة زيجات لثلاثة ازواج وزوجات مختلفين أجتماعيا وثقافيا ودينيا كأبطال للفيلم، الذي يتعرض لحياة الناس في مصر من خلال فكرة الزواج، والضغوط الاجتماعية التي يواجهها الازواج الشباب دائما في الصراع بين الافكار الغربية عن الحرية، والرغبة في احترام الادوار التقليدية للرجل والمرأة حيث تعد العائلة ركيزة اساسية للمجتمع، والزواج امر لا مفر منه، وهو ما جاء بحديثها بالملف الصحفي للمهرجان والذي جاء وافيا ومعبرا عن تساؤلات لابد من طرحها حول فيلم سويسري عن مصر والمصريين وفيه تذكر بونتر بعض من ملاحظاتها بعد خبرات البقاء والاقتراب والحوار مع الناس هنا مثل «يمارس المجتمع المصري شكلا من اشكال العنف تجاه الفرد، لكنه في رأيي ليس نوعا من صراع الحضارات، فالضغط الاجتماعي المرتبط بالزواج موجود في سويسرا ايضا، لكنه أكثر عنفا في مصر، والاهم من ذلك انه يأخذ شكلا مختلفا، والفيلم يستكشف هذا الاختلاف دون الحكم عليه أو ادانته»، وتنهي المخرجة السويسرية اعترافاتها قائلة «بين الحس الفكاهي والعواطف الناتجة عن أهمية الافكار المطروحة، أردت تقديم فيلما قوي ومكثف ولطيف في الوقت نفسه، مثل القاهرة وأبطالي، بأتاحة الفرصة لاصوات ابطالي الحميمية الصادقة، وبالتالي يتيح لنا الفيلم التعرف علي تطلعات ومخاوف الشباب المصري في ايامنا الحاضرة الان».

والحقيقة ان هذا الفيلم، وتلك البداية المبشرة، أمر مهم، ومعبر عن جهد كبير بذله فريق عمل المهرجان بقيادة الناقد عصام زكريا، مع فريق المركز القومي للسينما الذي يقيم المهرجان بقيادة السيناريست محمد الباسوسي، وبالطبع بدعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرتها الدكتورة إيناس عبد الدايم .ولسنوات عديدة سابقة قبل هذه الدورة الثانية والعشرين، استطاع هذا المهرجان الدولي المخصص للسينما التسجيلية والروائية القصيرة ان يكون نافذة لنا في مصر علي افضل ما قدمته هذه السينما في العالم، وفي الوقت نفسه، نافذة اخري لمخرجينا من مبدعي السينما التسجيلية والقصيرة ليري العالم افلامهم، سواء مخرجي ونقاد البلاد الاخري، او نحن المصريين، ليس الصحفيون والنقاد فقط، وانما جمهور الاسماعيلية العظيم الذي كان يملأ مقاعد قاعة المهرجان الاساسية، وايضا الجمهور الذي ذهبت اليه الافلام مع المخرجين والنقادفي الجامعة، واماكن التجمعات بالمدينة في تجربة اشرف عليها لسنوات صمدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع، وحيث كان التفاعل يبدأ دائما بمجرد احساس الجمهور بصدق ما يقدم لهم عبر هذه الافلام.

مدينة وامرأة

عن انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من آثار مرعبة يقدم المخرج اللبناني نيكولاس خوري فيلمه «مدينة وأمرأة» ويقدم المخرج المصري عمرو بيومي فيلمه «خلف حاجز اسمنتي شفاف»، وذلك ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي القصير التي تضم ١٤ فيلما، بعضها له اسماء شديدة الغموض والجاذبية معا مثل الفيلم الچورچي «ادعوك لأعدامي»، والبولندي «لا تغني» والهولندي «الغابة لها الف عين»، وفي مسابقة الافلام الروائية القصيرة اكبر مجموعة من الافلام العربية، من المغرب «عايشة» للمخرج زكريا نوري، ومن السودان «الست» للمخرجة سوزان ميرغني، ومن الكويت «بنت وردان» اخراج ميساء المومنين، ومن فلسطين فيلم «جريمة مارادونا» اخراج فراس خوري، ومن الامارات فيلم «مكان في الزمن» اخراج نواف الجناحي .وتأتي المسابقة الثالثة للمهرجان- مسابقة افلام الطلبة- لتقدم 14 فيلما تعددت جهات انتاجها بين الجامعة الالمانية بالقاهرة، والمعهد العالي للسينما، ومدرسة النهضة بمركز الچيزويت الثقافي، وكلية اعلام بني سويف، بينما تضمنت مسابقة افلام التحريك 15 فيلما، من بلاد مختلفة، «ليس من بينها مصر»، واخيرا، ، يقدم المهرجان الذي يستمر حتي يوم 22 يونيو «الثلاثاء القادم »خمسة برامج موازية، منها برنامجان دنماركيان، بهما 25 فيلما، والبرنامج اليوناني«17 فيلم»، والروسي «9 أفلام»، وبرنامج النجوم المصري، ويتضمن فيلمين. ما اتمناه حقيقة ان تعرض نخبة من افلام هذا المهرجان الهام في جامعاتنا ومراكز وقصور الثقافة المصرية، وان تتفضل احد قنواتنا التليفزيونية بعروض اخري لملايين المصريين في البيوت.