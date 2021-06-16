نجحت شركة هونر من بيع عدد كبير من منتجها الجديد honor band 6 خلال الأسبوع الأول من اطلاقها داخل السوق المصرية، حيث تمكنت هونر باند 6 من إثبات نجاحها لتصبح الباند الأكثر شهرة فى السوق المصرى بعد أن حصلت على المكانة الرائدة فى عالم “الباند الذكية”.

وأعلنت شركة HONOR العالمية عن بيع 7000 قطعة من HONOR Band 6 فى أسبوع واحد، حيث تعتبر HONOR Band 6 أحدث إضافة إلى تشكيلة HONOR الفاخرة القابلة للإرتداء، والمجهزة بشاشة AMOLED المذهلة مقاس 1.47 بوصة والمناسبه للمهتمين بعالم الصحه واللياقة البدنية.

وتقدم هونر. باند 6 عمر بطارية رائع يصل إلى 14 يوما. كما تعد HONOR Band 6 مزيجا مثاليا من الأسلوب المبتكر والتكنولوجيا الرائعة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على صحتهم العقلية والبدنية، لتقدم داخل السوق بسعر تنافسى مقابل المميزات وهو 835 جنيها مصريا، وهو ما جعلها السوار الذكى الأكثر شعبية والخيار الأفضل فى السوق المصرى.