د. خالد الشرقاوي يكتب:قيمة الحياة

تابعت منذ ايام مباراة الدانمرك وفنلندا فى يورو 2021 لكرة القدم وهالنى موقف حدث فى الدقيقة 40 تقريبا عند سقوط لاعب الدانمرك كريستيان اريكسون دون تلاحم مع اى احد, سقوطه كان نتيجة اصابته بسكتة قلبية مفاجئة اللاعب توقف قلبه فعليا

وخرج من دنيا الاحياء وهذا ما ادركه لاعبو المنافس فنلندا قبل زملاء اللاعب فشاهدنا بعدها ملحمة فى التعامل قمة فى التكنولوجيا والعلم والتحضر , فى دقيقة تقريبا كان جهاز AED التواجد مع الجهاز الطبى للدانمرك ومع الفريق الطبى للملعب نفسه

قد قام بدوره لعمل الصدمات الكهربائية لقلب اللاعب اى والله فى دقيقة واحدة ثم تم عمل سوار حول اللاعب حتى لا يتم تصويره من اى جهة احتراما لادمية اللاعب وحفاظا على مشاعر اسرته سواء توفى اللاعب بشكل نهائى او عاد الى الحياة مرة اخرى

وكانت عربة الاسعاف المجهزة اصلا فى الانتظار لنقله فى دقائق معدودة للمستشفى التى تتواجد على بعد 3 دقائق من الملعب هذا عن التقدم الطبى, تم ايقاف المباراة ساعتين وكانت اخبار اللاعب تكتب على الشاشة الاليكترونية للاستاد كل دقيقتين وكان

الجمهور للفريقين يبكى ولم يعد احد يفكر فى المباراة حتى اتت الاخبار ان اللاعب حى بل وخرج من مرحلة الخطر فراينا العناق بين الجماهير ولم يعد احد يفكر فى نتيجة المباراة اصلا ( التحضر والانسانية) اذا ذهبتم الى اوروبا وامريكا سوف تجدون

جهاز الAED متواجدا فى كل مكان فى الاسواق والمحال التجارية والمدارس واماكن العمل بل وفى الشارع ما هذا؟ هذه هى قيمة الانسان عند هؤلاء الناس عندما ارى كل هذا اتحسر على بلدى التى تملك من الامكانيات الكثير ولكن للاسف لا تملك حسن

التوجيه ولا التخطيط للاولويات الصحيحة من معظم مسئوليها, لاعبون يموتون على ارض الملعب من بلع اللسان او حتى ازمة قلبية بسيطة لان عربة الاسعاف اتت بعد نصف ساعة دون تواجد لجهاز الصدمات الكهربائى اصلا, تصادم قطارات مستمر ومتكرر يودى بحياة الناس دون التعلم مما سبق, حرائق فى عمارات تاتى بعدها الاسعاف ب40 دقيقة وبالمناسبة كثير من هذه الحرائق فى مناطق راقية جدا, انه يا سادة التحضر والسلوك الانسانى والتقدم التكنولوجى وسلوك المسئولين انها باختصار قيمة الحياة