يطوف ديوان “فقرةٌ من كتاب الموتى” بالقارئ في أروقة الصراع الأزلي بين الخير والشر، والنزعات الإنسانية الذاتية والعامة على حدٍّ سواء؛ ليُفرِز العديد من حالات التساؤل حول ماهية قيام الحياة على وجه الأرض: هل يكون الأصل فيها وجود الخير فقط، أم أن للصراع مع الشر ضرورةً لتوليد طاقةٍ تدفع البشر للتطور الذي يصل بهم إلى الإصرار على البقاء؟!

ولذلك.. كان استهلال الديوان إشارةً -غير مباشرةٍ- في غاية الأهمية إلى أن لحظة الصفر في الخروج من الجنة بدأت خُطا الإنسان فيها على جنة الأرض/ مصر.. مهد التاريخ والحضارات.

ومن هذا المنطلق.. قام الشاعر محمود طاهر أبو الحسين باستخدام رموز الحضارة الفرعونية المُتَجَسِّدَة في أسطورة إيزيس وأوزيريس، ولكن ليس على سبيل أحداث الفصول بقصائدها.. إنما على سبيل رمزية المُقَدَّس الفرعوني داخل حالة وفكرة وحكمة وسردية النص الشعري بشكلٍ (تجريديٍّ- رمزيٍّ) محاوره الأصيلة (النزعة الإنسانية- الصراع- الطبيعة- الفكر والفكر المُضَاد- التاريخ) حتى يتماشى مع أي مجتمعٍ في أي عصرٍ من العصور.”فالمعركة الحقيقية للبقاء.. معركة وعيٍّ”

ديوان “فقرةٌ من كتاب الموتَى” للشاعر محمود طاهر أبو الحسين من إصدارات مؤسسة روائع للثقافة والنشر لعام ٢٠٢١ وسوف يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام كمواكبةٍ ثقافيةٍ لجهود الدولة في إبراز البعد الحضاري لمصر بافتتاح متحف الحضارة بالفسطاط في إبريل الماضي، وتمهيدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات في نهاية هذا العام.

صدرت للمؤلف ثلاث مشروعات أدبية خلال العام الماضي وهي (من خيمة رسول الله- هلوسة العاشق- الإصدار الأخير للبوح) عن سلسلة طيوف للنشر والتوزيع.. وله عدة دواوين شعر فصحى وعامية في إطار التحضير للنشر.