عامل سلفى يخطب الجمعة ويمنع الخطيب من صعود المنبر في الاسكندرية

شهدت زاوية “أحمد بن حنبل” شرق الإسكندرية، منع عامل سلفي، لخطيب مكافأة من إلقاء خطبة الجمعة ليحل محله بإلقائها غصبًا.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن عامل الزاوية من اتباع الداعية السلفي ياسر برهامي، إضافة إلى أن هناك أقاويل تفيد بانضمامه لحزب النور السلفي، ورغم ذلك استمر عمله حتى الآن كعامل مسجد في الوزارة، رغم قلة ذهابه إلى الزاوية.

وأضاف المصدر،أن العامل محمد حسن، صعد المنبر ليخطب بالناس خطبة بعنوان “الأرض المباركة الأقصي”، وهذه مخالفة للخطبة التي أقرتها الوزارة والتي جاءت بعنوان “الصدقة” واستمرت لمدة 31 دقيقة، لتصل الخطبة بصلاة الجمعة إلى 36 دقيقة.

وأوضح أن الزاوية بشارع قنواتي فلمنج شرق الإسكندرية، وتبلغ حوالي 250 مترًا، كما يسمح فيها بالخطبة لعدم وجود مساجد جوارها.

وخالف العامل جميع تعليمات الوزارة من اعتلاء المنبر وتغير الخطبة والمدة الزمنية لها.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف حذرت، الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة الذي تحددها، كما شددت على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة وعشر دقائق، وبالصلاة 15 دقيقة.