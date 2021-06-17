العراق هل هو على مشارف إعمار أم تستمر سنوات الدمار؟

محمد شنشل: كيف دخلت الميليشيات الإيرانية إلي المنطقة الخضراء التي تسيطر عليها القوات الأمريكية

الأوضاع في العراق ضبابية رمادية اللون فلا نعرف هل العراق حقًا في حالة إعادة إعمار وتنمية أم هو ساحة صراع تم إحياؤها من جديد لتقاتل واستعراض قوة لقوى دولية وإقليمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وما أسباب استمرار التظاهرات وما أسباب أشتعالها؟ ومدى نفوذ الحرس الثوري الإيراني في الداخل العراقي؟. وما سبب استمرار الوجود الأمريكي في بغداد وما حولها!

كتبت أمل خليفة:

أكد عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أن التظاهرات في العراق هي بسبب مطالب مستحقة لدي الشعب العراقي الذي اكتشف بعد 18 سنة من الأحلام والوعود البراقة أنها مجرد أكذوبة فبدأ يتمرد على الوضع القائم.

وأضاف مغاوري قائلاً إن القوات الموالية لإيران الموجودة في العراق تستخدم للضغط على أمريكا لتخفيف الضغط عنها في سوريا، وخاصة إن هناك تواصل الجوار الجغرافي ما بين الدول الثلاثة ” إيران، العراق، سوريا” كما إن العراق يعتبر معبرا لإيران إلي سوريا هذا الاتصال الجغرافي عبر اليابسة ينعكس على المواقف بحيث إن مواقف الصراع السياسي تصب في بعضها. وهناك من يربط بين الهجمات الصاروخية للتحالف الدولي في العراق ومفاوضات ملف إيران النووي ومن يربط ما يحدث في سوريا ونقل ميليشيات المرتزقة من سوريا إلي العراق.

(فتح الحدود)

قال اللواء دكتور محمد شنشل الخبير الإستراتيجي العراقي التظاهرات الموجودة حاليًا ليست وليدة اللحظة، ولكنها موجودة منذ أكتوبر 2019م من أجل مطالب شعبية لتوفير أبسط الحقوق مثل الخدمات العامة والصحية وتوفير فرص عمل، لكن دخول الميليشيات الإيرانية بكثافة تُعطي انطباعا أن جزءا من هذه التظاهرات قد تكون مبيتة ومفبركة، لقد أدت التظاهرات إلى فتح الحدود العراقية علي مصراعيها، فدخلت أعداد كبيرة جدا من القوات الإيرانية، وخاصة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، واستقرت في أكثر من قاعدة داخل بغداد خاصة وعموم العراق، بالإضافة إلى تمركزهم في قواعد حول المنطقة الخضراء تحت مرأي ومسمع القوات الأمريكية المرابطة في المنطقة الخضراء!

(السفارة الأمريكية)

هنا يُطرح سؤال هام وهو تقع المنطقة الخضراء تحت حماية وسيطرة القوات الأمريكية والقوات الأمنية العراقية فكيف دخلت هذه الميليشيات إلى المنطقة الخضراء واستطاعت إغلاق السفارة الأمريكية والمداخل والمخارج التي تؤدي إليها؟

ومن الذي يملك الموافقة الأمنية للدخول إلى هذه المنطقة المحصنة؟ إذا هذه العملية كانت تحت غطاء أمريكي من أجل تحقيق بعض الأهداف المستترة.

وأضاف شنشل قائلًا إن مصطفي الكاظمي أبطل كثيرا من الوعود المغلوطة التي سار عليها عادل عبدالمهدي ومن سبقوه أيضًا وكسر هذه القاعدة والتقي بكثير من الشباب والعائلات والتقي أيضا بكثير من التحالفات التي شكلت أثناء التظاهرات ووعدهم خيرًا بالعمل على إصلاح بعض الأمور التي تمس الشارع العراقي وفق مطالبهم، ولكن الميليشيات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني أقوي من مصطفي الكاظمي ومن جاء بمصطفي الكاظمي أي الأمريكان.

وحول الآراء التي تقول إن ما يحدث هو تمثيلية تهدف إلي تعطيل خروج القوات الأمريكية من العراق قال شنشل ليس فقط إرجاء بل تعزيز مكانة الأمريكان في داخل العراق وفي بغداد خاصة، فكل من يعتقد إن الأمريكان يقلصون من عدد قواتهم في عموم العراق وليس في بغداد فقط، فهو لا يفقه ولا يفهم شيئا. القوات الأمريكية تتجه الآن إلى إشعال الوضع في العراق خاصة بعدما بدأت تخفف ضغوطها تجاه إيران نوعًا، حيث أصبحت الضغوط الإسرائيلية أقوي مما كانت عليه سابقًا في تحركاتها في المنطقة.

فيبدو أن ورقة إيران مع الصهاينة ومع إسرائيل بدأت تتلاشي لذلك نجد الأمريكان الآن في مسار اتخاذ إجراء مغاير تمامًا عن ما أتُفق عليه منذ أكثر من 15 سنة، فالآن بدأ التغيير الفعلي، لماذا؟ لأن حتي الميليشيات الإيرانية وذيول إيران الموجودين في العراق لجأوا إلي الأحزاب متسارعين لتغيير أنظمة كانت متخذة من قبل الايرانيين وموجودة في عموم العراق وفي بغداد خاصة.

فكل همهم مُنحصر في بغداد وأطرافها للسيطرة على محافظات مثل ديالا وبابل، وألقوا الضوء على المحافظات الغربية مثل “الأنبار” لتكون هى الأقوي بالنسبة للأقليم السني المتفق عليه.

إسقاط الإنتخابات

علي جانب آخر ما يحدث في العراق له علاقة وطيدة بالإنتخابات لأن كثيرا من الأحزاب وكثيرا من الفصائل ضد إجراء الانتخابات، وتعمل علي إفشالها، ولكن هناك جبهات أخري موازية في القوة تعمل على إجراء الانتخابات في موعدها وظهور أسماء جديدة لنفس الوجوه القديمة، مثل المالكي الذي لديه جبهته ومؤيديه الذين سوف يضعهم تحت مسميات جديدة، وكذلك عادل عبدالمهدي وغيره من المسيطرين داخل الأحزاب السياسية وداخل الحكومة الحالية. فلدى مصطفي الكاظمي ملفات كثيرة وضخمة جدا لإسقاط الفاسدين والفساد وإخراج العراق فعلا من هذه المحنة التي مرت عليه خلال السنتين الأخيرتين.

وأضاف شنشل قائلًا إيران أعلنت صراحة بإن كل من سيعادي الوجود الايراني من العراقيين فسوف يعتبر ليس إيرانيًا ! ما هذا اللغط ؟ فإيران تخاطب العراقيين على إنهم إيرانيون! وتقول “ليس يعتبر إيرانيًا” وهذا ما حدث بالفعل من نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني قال يجب علي العراقيين أن يكونوا متعاونين مع الايرانيين وإن لم يكن هنالك أي عراقي متعاون مع إيران أو مع القوات الايرانية أو مع الميليشيات الايرانية الموجودة في عموم العراق فهذا يعتبر ليس له ولاء لإيران ولا للعراق التي أصبحت محافظة تابعة لإيران، وسوف لا نعتبره ايرانيا أي انهم اعتبروا العراقيين الموجودين في العراق إيرانيين.

العراق مُسيطر عليه إيرانيًا تمامًا وهذا أمر يزعج أمريكا التي تعتزم توجيه ضربات قاصمة لميليشيات إيران المتمركزة في عموم العراق والتي تحرك القوات الأمنية المسيرة من قبل الحرس الثوري الايراني، فهناك غرفة عمليات إيرانية كبري موجودة في العراق في بغداد قريبة من وزارة الدفاع العراقية هي التي تسيطر وتحرك القوات الأمنية والقوات العسكرية العراقية مع حماية متكاملة من الميليشيات الإيرانية الموجودة في بغداد.