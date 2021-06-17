حراك شعبى فى تونس ..احتجاجات سياسية وشعبية ضد حركة النهضة.. وعودة شعار يسقط حكم المرشد

لم يكن تجريد رجال شرطة لشاب من ثيابه (في 8 يونيو الجاري) بحي سيدي حسين غرب العاصمة تونس سوى الشرارة التي فجّرت موجة الاحتجاجات الغاضبة في البلاد؛ إذ إن حالة الاحتقان الشعبي في الشارع لا ترتبط فقط برفض التجاوزات الأمنية لحكومة “المشيشي”، قدر ما تعود إلى تصاعد حدة الاستقطاب السياسي بين الرئاسات الثلاث (الرئاسة، والحكومة، والبرلمان) ،وتعثر مؤسسات الدولة في أداء وظائفها الأساسية، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وارتباك السياسة النقدية، وتزايد سياسات الاعتماد على الاقتراض من الخارج، جنبًا إلى جنب مع تقليص الدعم، وهو ما وفر بيئة خصبة للاحتجاجات الأخيرة.

وتشهد تونس حالة من الغليان على وقع الاحتجاجات السياسية والشعبية المتصاعدة ضد حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في البلاد من جهة، والحكومة التونسية من جهة أخرى.

وتزداد الأزمة بين أطراف ومكونات العملية السياسية في الداخل إلى حد غير مسبوق، خاصة بعد وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، تسببت في إشعال تظاهرات غاضبة في عدة مناطق.

واستمرت الاحتجاجات الغاضبة في البلاد، فيما عمد المحتجون إلى قطع الطرق وإشعال العجلات المطاطية في منطقة سيدي حسين غربي العاصمة تونس.

وكانت التظاهرات قد اشتعلت لعدة أسباب، أهمها وفاة الشاب أحمد بن عمار بعد إيقافه من قبل دورية شرطة، وحادثة سحل الشاب فادي وضربه وتجريده من ثيابه، في حادثة صدمت الرأي العام في تونس.

وشنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، هجوماً حاداً على الحكومة خلال جلسة للبرلمان التونسي، لسؤال بعض الوزراء، واتهمتها بأنها “حكومة فاشلة”، وخلال الجلسة رفع عدد من النواب لافتات للمطالبة بإسقاط الحكومة كُتب عليها “ارحل”.

وقالت موسي في كلمتها أمام البرلمان: “من يدخل لقاعة الجلسات الآن من الوزراء سيقع طرده”، قائلة: “لا نريد قبول أي وزير من هذه الحكومة”.

وكانت موسي طالبت برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: “نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان”. وتابعت: “نحن هنا لتحرير المجلس وإسقاط الغنوشي ورحيل المشيشي. نحب حكومة وطنية من اختيارنا لا علاقة لها بالإخوان حتى يسترجع الشعب قوته”.

وكانت موسي أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح مطلع الشهر الجاري، بعد انطلاق مسيرات حاشدة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

سيقود الحراك السياسي المكثف الذي يحدث داخل تونس في الوقت الحالي سيقود للعديد من التغييرات على مستوى القيادات ودوائر صنع القرار، فيما وصفه بأنه “أيام الإخوان الأخيرة”. فالأزمة المتفاقمة أيضاً بين النهضة والرئيس التونسي قيس سعيد، فيما يطلق عليه “محاولة إقصاء الرئيس”، فالنهضة قد تجاوزت كل القيم القانونية والمعايير الدستورية في تحركاتها السياسية خلال الفترة الماضية سواء ضد الرئيس أو القوى السياسية.

وفي الوقت نفسه، يعيش راشد الغنوشي يعيش أزمة تاريخية بسبب الصراعات المحتدة حوله على زعامة الحركة وأن عناصرها يرون أنه لم يعد مناسبا لمنصبه، وهو ما دفع عدد كبير منهم للانشقاق بسبب تمسكه بالحكم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نهاية الحركة على أيدي عناصرها، بسبب الصراع الداخلي، فضلا عن الضغط الذي تمارسه عليها المعارضة السياسية التونسية، وأيضا الصراع غير المريح بين الرئيس التونسي وزعيم الحركة راشد الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس البرلمان.

دوافع متنوعة:

على الرغم من أن الأسباب الرئيسية المعلنة التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الحالية في تونس ترتبط برفض الانحرافات الأمنية؛ إلا أن ذلك لا ينفي أن ثمة أسبابًا عديدة تقف خلف هذه الاحتجاجات، فلا تنفصل التظاهرات الراهنة عن تصاعد حدة الصراعات الداخلية بين الرئاسات الثلاث، وانشغال قطاع واسع من القوى التونسية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها بتحقيق مكاسب خاصة من دون الاهتمام بآليات التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فعلى سبيل المثال، تفاقمت مساحات التوتر بين الرئاسة والبرلمان، وانعكس ذلك جليًا في رفض الرئيس التصديق على مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي مرره البرلمان بالإجماع في 25 مارس الماضي بدعوى انقضاء الآجال الدستورية لتشكيلها.

في المقابل، يسعى البرلمان الذي تقوده حركة النهضة إلى تعديل قانون الانتخابات، حيث قدمت الحركة (في 20 أبريل الماضي) مشروع قانون جديد لتعديل القانون الانتخابي يستهدف بالأساس إلغاء صلاحيات الرئيس الخاصة بالدعوة للاستحقاقات الانتخابية ومنحها للحكومة. كما دخل المناخ مرحلة الشحن بين الرئيس والحكومة منذ يناير الماضي على خلفية إقدام رئيس الحكومة “هشام المشيشي” بإيعاز من حركة النهضة على إجراء تعديل وزاري دون التنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية.

وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى رفض استقبال الوزراء الجدد لحلف اليمين الدستورية، فضلًا عن رفضه إصدار المرسوم الرئاسي بتعيينهم. وفي أحدث فصول الصراع السياسي بين رأسي السلطة في البلاد، أثار قرار رئيس الحكومة (في 8 يونيو الجاري) بإقالة رئيس الهيئة الوطنية للفساد “عماد بوخريص”، جدلًا واسعًا في الساحة السياسية، دفع الرئيس “قيس سعيّد” للتدخل ورفض هذا القرار.

وكان استطلاع للرأي لمؤسسة “سيغما كونساي” ظهرت نتائجه في مايو الماضي قد كشف عن تدهور شعبية حركة النهضة مقابل تراجع ملحوظ في الرصيد التقليدي للرئيس التونسي “قيس سعيد”، وإن كان لا يزال يحافظ على صدارة نوايا تصويت الناخبين التونسيين في الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2023.

وتعاني تونس في الأحوال المعيشية للمواطنين، بسبب تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى الذروة نتيجة تداعيات فيروس كورونا الذي ضرب كل قطاعات الاقتصاد التونسي، وفي الصدارة منها القطاع السياحي، ناهيك عن انعكاس الآثار السلبية للإصلاحات الهيكلية التي تتبنها الحكومة على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في البلاد، وظهر ذلك في كثافة التوجه مؤخرًا نحو رفع الدعم تدريجيًا عن بعض السلع والمحروقات مقابل زيادة الضرائب. كما وصلت معاناة التونسيين إلى مستوى غير مسبوق، مع استمرار التدهور الحادث في سعر صرف العملة التونسية، وتنامي معدلات البطالة إلى 17,8 في المئة، وكذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 4,9 في المئة.

فالتظاهرات في تونس مرشحة للاستمرار في ضوء تصاعد حدة الاستقطاب السياسي في البلاد، وسأم الشارع التونسي من كل القوى السياسية.