في لقاء جماهيري.. نائبة التجمع تستمع لشكاوى أهالي كمشيش

نظمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع لقاء جماهيريا بقرية كمشيش بمحافظة المنوفية، حضره الأهالي وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالعمل العام.

واستمعت النائبة خلال اللقاء بعدد من المشاكل التي تعاني منها القرية والتي منها؛ سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي بدأ في القرية منذ ٢٠١٦ ولم ينته حتى الآن، وناقش الحضور بعض السلبيات المتعلقة بفنيات التنفيذ ومعوقات الانتهاء من المشروع.

وتم عرض مشكلة طرد فلاحي الإصلاح الزراعي من أراضيهم وملاحقتهم، وتعرض بعضهم للحبس في اتهامات متعددة تهدد حياتهم وحياة أسرهم للخطر.

أيضًا ناقش اللقاء المشاكل والمعوقات التي تسببت في عدم وجود مكتب بريد للقرية على الأرض المخصصة لذلك، وعدم الانتهاء من استكمال بناء مركز الشباب الخاص بالقرية، وأوصى اللقاء بتخصيص ماكينة صرف آلية للقرية.

وفي الختام وعدت سلمى مراد نائبة حزب التجمع بمجلس النواب العمل على حل المشاكل ووضعها على أولويات أجندة اهتماماتها.