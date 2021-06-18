يقام وسط اجراءات احترازية وأنشطة الكترونية:معرض القاهرة الدولي للكتاب.. الثقافة وإرادة الحياة

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام, في ظل ظروف استثنائية في الفترة ما بين 30 يونيو وحتي 15 يوليو القادم, بقرار جرئ من الحكومة المصرية, وللتأكيد علي الدور الثقافي في اللحظة الراهنة, رغم الصعوبات الشديدة, مع مراعاة الاجراءات الاحترازية.

وكانت اللجنة التحضيرية للمعرض برئاسة د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب, قد اتخذت عدة قرارات في هذا الجانب منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين للمشاركة في المعرض والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرتها اللجنة.

كذلك تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض, كذلك إقرار حجز التذاكر للجمهور الكترونيا منعا للتزاحم علي البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور.

والتزام منظمي المعرض والناشرين والجمهور بالاجراءات الاحترازية والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020, واعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للاجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور, وفقا لقرارات رئيس الوزراء ووفقا لقرارات ادارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا.

ويحتفي هذا العام بمئوية د. ثروت عكاشة- مؤسس وزارة الثقافة, ويأتي المعرض في دورته الثانية والخمسين ليحمل شعار “القراءة حياة”, وقد تم اختيار الأديب الراحل يحيي حقي شخصية المعرض في هذه الدورة.

تحديات ثقافية

وتعد اقامة المعرض في هذا التوقيت تحديا كبيرا للثقافة المصرية, فقد أكدت د. ايناس عبدالدايم على أن مصر تعد الاكثر استيعابا للناشرين في معارض الكتاب الدولية منذ جائحة كورونا, كما أكدت علي تيسير الإجراءات بالنسبة للناشرين حرصا علي دعم صناعة الكتاب والنشر وتعزيزا لثقافة القراءة والاطلاع.

ويتضمن المعرض في دورته القادمة إطلاق مبادرة (ثقافتك كتابك) وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة, باسعار مخفضة ومدعومة, كما تقام الانشطة الثقافية من ندوات وأمسيات الكترونيا.

أنشطة الكترونية

وأعلن د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب أن هذه الدورة يشارك فيها أكثر من 700 ناشر مصري وأجنبي, وسيتم التحكم في عدد الزائرين من خلال التطبيقات التكنولوجية, من خلال حجز التذاكر, بالاضافة الي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة والتعقيم ولبس الكمامات والحفاظ علي مسافات التباعد. أما الأنشطة الثقافية والندوات فسيتم عرضها من خلال المنصة الالكترونية.

وأضاف د. هيثم قائلا: أن هناك تصميمات خاصة بالأجنحة التي يعرض فيها الناشرون كتبهم, والتي تتميز – هذه الأجنحة- بالطابع الفرعوني.

ويستثني من إقامة الانشطة حفل توزيع جوائز الكتب الخاصة بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل كتب صدرت هذا العام .والتي ستقام في نهاية المعرض.

وأعتقد أن إقامة المعرض – في هذا التوقيت- رغم صعوبته هو أمر مهم للغاية, للتأكيد على وجود ارادة حقيقية لدي الحكومة المصرية علي تجاوز “ازمة كورونا” , ومواجهتها بارادة الحياة, وكانت الثقافة رائدة في ذلك, حيث اقيمت الانشطة الثقافية المختلفة, والمهرجانات الدولية سواء في المسرح أو الموسيقي أو السينما, في الوقت الذي أغلقت كثير من الدول مسارحها, واوقفت انشطتها , وكانت مصر – بالفعل- علي قدر التحدي. بل وصلت ما بدأت, فبدأت المسارح التابعة لوزارة الثقافة تقدم عروضها الجديدة.

وحتي معارض الكتب التي تقام في المحافظات, اقيمت بانتظام في الاسكندرية وكفر الشيخ والاقصر والمنيا وغيرها.لتقدم مصر رسالة للعالم كله, مفادها ان الثقافة هي أحد الاجنحة المهمة التي تحلق بها مصر – عاليا- في مجال الاصلاح المتكامل.