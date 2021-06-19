إذاعة البرنامج العام تحتفي بذكري وفاة السندريلا

تحيى اذاعة البرنامج العام ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسنى ، وذلك على مدار اليوم من خلال مجموعة من الفقرات ، منها دعاء الكروان ، وقصيدة حول الشدو الجميل والموسيقي الساحرة ودورها في ترقيق المشاعر ، وكذلك برنامج مايطلبة المستمعون ، بالاضافة الى برنامج من كنوز الإذاعة .

اما على علي إذاعة الكبار، فيتم اذاعة فترة مفتوحة صاحبة اجمل ضحكة وطله،و إذاعة مسامع من اعمال الفنانة سعاد حسني من تليفزيون وإذاعة ، وفترة مفتوحة مصر قلعة الفن والاصالة وتتناول الروح الجميلة من الامل والحب والتفاؤل للفنانة سعاد حسني وتستضيف الفنان سمير صبري – الناقد الفني طارق الشناوي ، يليها ذكريات الكبار حلقة خاصة مع دكتور مصطفي جاد عميد معد المورثات الشعبية باكاديمية الفنون الشعبية والحديث حول قيمة الفنانة سعاد حسني الفنية ، لقطة صباح الخير مع اد . سيد عيد أستاذ الصحة النفسية جامعة عين شمس والحديث عن أهمية الفن في حياتنا رموزه وشخصياته ، مطرب زمان حلقة خاصة مع الموسيقار الموجي الصغير والحديث عن الفنانة سعاد سحيني