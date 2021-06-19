البرنامج العام تحتفل بذكري ميلاد العندليب

تحتفل اذاعة البرنامج العام بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، من خلال برنامج ما يطلبة المستمعون وباقة من احب أغنيات عبد الحليم حافظ، وبرنامج مع الموسيقي ، برنامج اوبرا مصر ، برنامج الراديو صديقي ، وعلي شط بحر النغم ، بالاضافة الى برنامج أوراق لها قلوب ، ويدورحول القصائد الشعرية التي غناها عبد الحليم من كلمات نزار قباني وكامل الشناوي والأمير عبد الله الفيصل واحمد وأحمد مخمير ، ثم برنامج خاص عن عبد الحليم حافظ باسم العندليب لا يغيب ،، من اخراج محمد المساح – تاليف عبد الله احمد عبد الله بطولة أنور عبد العزيز – سمير حسني – مدحت مرسي – امين شريف – محي الدين عبد المحسن .

وعلي إذاعة الكبار ، فترة مفتوحة يوم من عمري وتتناول اهم المحطات في حياة عبد الحليم وسر تميزه وتستضيف الملحن الموجي الصغير – الفنان أحمد الحجار ، ثم فترة مفتوحة وحياه قلبي وافراحه وتتناول الروح الجميلة من الامل والحب والتفاؤل التي اشاعتها أغنيات عبد الحليم حافظ وتستضيف الفنانة انوشكا – الناقد الفني زين نصار – السفير جمال بيومي ، وفترة مفتوحة كنوز إذاعية ، ثم اذعة حلقة من مسلسل اليتيم ، وحلقة من برنامج برنامج حديث الذكريات مع امينة صبري .