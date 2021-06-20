نيفين جامع: 19% زيادة في قيمة الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 10%…وصادرات شهر مايو تقفز بنسبة 50%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار ،مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية

وقالت الوزيرة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة اساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس اثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرةً في هذا الاطار الى إن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة50 % حيث بلغت 2 مليار و 288 مليون دولار مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار .

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 % حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و 422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار .

وأضافت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليار و 885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليار و 719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليار و 206 مليون دولار .

ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 55% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 52%، وقطاع الاثاث بقيمة 104 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بـ مليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32%.

واشارت الوزيرة الى ان القطاعات التصديرية تضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 15% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 19% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%

ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان اكبر 10 اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 852 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار وتركيا بقيمة 786 مليون دولار وايطاليا بقيمة 709 مليون دولار ومالطة بقيمة 507 مليون دولار والامارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 408 مليون دولار وليبيا بقيمة 365 مليون دولار والسودان بقيمة 320 مليون دولار والمانيا بقيمة 309 مليون دولار

واضاف ان اكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 5 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 5 مليار و128 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار والمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و117 مليون دولار والهند بقيمة مليار و66 مليون دولار والسعودية بقيمة 875 مليون دولار والبرازيل بقيمة 800 مليون دولار واوكرانيا بقيمة 772 مليون دولار.