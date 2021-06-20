إل جى تحتفل بالعيد الـ 31 لإنطلاق عملياتها فى السوق المصرى وترد الجميل لعملائها

تحتفل إل جى بالعيد الـ 31 لإنطلاقها فى السوق المصرى بالإعلان عن عروض ترويجية خاصة لعملائها وخصومات تصل إلى 31 % تشمل الأجهزة الصوتية، إشتراك لمدة شهرين فى خدمات تطبيق Watch IT، تركيب شاشات تليفزيون OLED مجانا، موديلاتها من شاشات الـ Nano Cell وشاشات الـUHD التى يزيد قطرها على 70 بوصة.

وتحتفل إل جى بهذه المناسبة فى شهر يونيو من كل عام عبر تقديم عروض وخصومات خلال الشهر إلى عملائها.

وفى تعليقه على هذه المناسبة، أعرب بيلى كيم، المدير التنفيذى لشركة إل جى عن سعادته قائلا: “إل جى بدأت عملياتها فى السوق المصرى عام 1990 وهو ما نعتبره بمثابة علامة هامة فى مسيرة الشركة ونحن ملتزمون بتقديم أحدث التكنولوجيات والإبتكارات بجانب التحسينات ورفع كفاءة العمليات الهندسية والتجارية لتزويد عملائنا بأعلى جودة من المنتجات والخدمات”. وأضاف بيلى كيم موضحا أن إل جى تتوجه بالشكر بهذه المناسبة إلى جميع عملائها والموردين والموظفين على ثقتهم وولائهم للشركة.

كانت إل جى مصر قد أطلقت مؤخرا التشكيلة الجديدة من تليفزيونات 2021 والتى تتضمن الطرازات الجديدة من الـ OLED، Nano Cell، UHD بجانب أجهزة تنقية الهواء والتكييفات لعام 2021، حيث تدعم جميع الأجهزة الجديدة تقنية إل جى ThinQ والتى تعتمد على الذكاء الإصطناعى وتقنية إنترنت الأشياء.

وتسهم تقنية إل جى ThinQ فى تحويل منازل عملاء إل جى إلى منازل ذكية من خلال منحهم القدرة على التحكم فى أجهزتهم المنزلية من أى مكان بواسطة تطبيق سهل الإستخدام على تليفوناتهم المحمولة.

كما سيمنح التطبيق المستخدمين القدرة على مراقبة أجهزتهم المنزلية وإستهلاكها للطاقة وحالتها، مما سيجعل إدارة المنزل أمر سهل للغاية ويجعل عملاء إل جى قادربن على التركيز بشكل أكبر على الأمور التى تهمهم بصورة أكبر.

وتلتزم إل جى بمواصلة الإستثمار وتطوير منتجاتها وتكنولوجياتها لجعل حياة المستهلك المصرى أكثر راحة ومتعة.