إقبال على مصيفى مطوبس و بلطيم بكفرالشيخ وتوعية المصطفين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية

متابعة / منتصر النجار

شهد مصيفى مطوبس و بلطيم اقبالا كثيفا اليوم الأحد في ظل ،توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ الشيخ بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، باشراف العميد هاني محمد عبد القوي ، رئيس مدينة مصيف بلطيم والمستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس

قال العميد هاني محمد عبد القوي ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ وجهه تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ،قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه

وأضاف المستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس أنه يتابع

أعمال الرش لمقاومة البعوض والحشرات بجميع مناطق المدينة المختلفة ،بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض للحد من انتشار البعوض والحشرات والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش بالمبيدات وأجهزة الرذاذ والرشاشات المطلوبة ، وأنه تابع أعمال النظافة بالشوارع ،وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول ،ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش

وقال عبد القوي، كما شهد المصيف حملة لضبط التكاتك والدراجات النارية بالتعاون مع مديرية الأمن ورئيس نقطة شرطة المصيف وانتشر رجال المرور بطريق الكورنيش ومداخل ومخارج المدينة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بعدما تعددت الشكاوى من انتشار التوك توك والدراجات النارية ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء “جمال نور الدين” محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا