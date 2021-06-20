خلال حملات تموينية مكثفة على مدار 7 أيام … “سوهاج ” : تحرير 208 محضر تمويني متنوع .. ومصادرة 35 طن أرز فاسد ..  وضبط 421 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

*عبدالحي عطوان:

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 208 محضر تمويني متنوع، ومصادرة 35 طن أرز فاسد، و 421 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

ففي مركز ومدينة طهطا، قالت فريد سلام رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية قد قامت بحملات مكبرة للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 35 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 110 كيلو جرام لحوم غير صالحة، وتحرير 16 محضر متنوع ما بين محاضر بيئة ونظافة، وعدم إعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم إعدام 4 شكائر دقيق وزن 50 كيلو جرام غير صالحة .

وأشار حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إلى مصادرة 301 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 45 محضر تمويني للمخالفين خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، كما تم تحرير ٥٥ محضر مخالفات للمخابز البلدية بنطاق المركز.

وفى ذات السياق أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بقيادة عاطف الصمطى رئيس المدينة، 10 كليو جرام لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 30 محضر مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة منها ” تحرير 6 محاضر صحة ، و4 محاضر تموين، و10 محاضر إشغال طريق، و6 محاضر بيئة، و4 محاضر نظافة، وضبط 15 شيشة ” .

وقال عبدالمنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم تحرير 11 محضر مخالفات متنوعة للمخابز في حملة مكبرة منها ” 4 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و 2 نقص وزن و2 عدم إعطاء بون صرف، و3 عدم إعلان عن الأسعار”، كما تم مصادرة 9 شيش وتحرير محضرين لمقاهي بنجع الدير بأولاد يحيي بحري .

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة عامر عوض بإعدام 82 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تموينية مكبرة، وتم تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر صحة .

ولفت أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إلى تحرير 11 محضر مخالفات تموينية متنوعة منها ” ذبح خارج السلخانة، ومحاضر عدم نظافة وإشغالات”، كما تم تحرير 15 محضر متنوع في حملة تموينية على المخابز .

فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب، برئاسة أحمد الشطوري بتحرير 10 محاضر لمخالفات بيئية، وتم ضبط ومصادرة 15 من المضبوطات المتنوعة بنطاق الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.