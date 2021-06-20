النيابة العامة بمطوبس تقرر إعدام ١٥٠٦ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب / منتصر النجار

تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم ٢٢٤٩ جنح أمن دولة طوارئ مطوبس لسنة ٢٠٢١ والمتضمن تشكيل لجنة من مفتشي الأغذية والتموين والبيطري لاعدام المضبوطات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم اليوم إعدام ١٥٠٦ كجم دواجن وهياكل دواجن ومجزئات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم الإعدام بمقلب القمامة العمومي طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية السليمة على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس في حضور المستشار جمال فهمي عيد

رئيس مركز ومدينة مطوبس والمهندس قدرى ناصر نائب رئيس المركز والمدينة و ايمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس والمحاسب محمود فوزي رئيس قرية الجزيرة الخضراء والدكتور هنداوي حسام الدين رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس و سعد حلبية مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس و أسامة لبيب مفتش تموين مطوبس والنقيب عبدالناصر ابونازل من مركز شرطة مطوبس