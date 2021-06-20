” 30 يونيو 2013 – 30 يونيو 2021: 8 سنوات من النجاحات والتحديات” في منتدى خالد محي الدين ..الأربعاء بعد القادم

بعد توقف دام حوالي 15 شهراً بسبب تداعيات ڤيروس كورونا، قرر حزب التجمع عودة كافة الأنشطة الجماهيرية وعلى رأسها وفي مقدمتها #ندوة_منتدى_خالد_محيى_الدين_الأسبوعية ..وستكون الندوة الأولى تحت عنوان :” 30 يونيو 2013 – 30 يونيو 2021..8 سنوات من النجاحات والتحديات”..يتحدث فيها د. خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيچية،والأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي..وستنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 بقاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب