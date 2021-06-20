الحوثي تستهدف الأماكن المدنية بالمملكة العربية السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يونيو الجاري، عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتؤكد مصر مُجددًا على وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.