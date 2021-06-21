أصحاب السعادة.. كتاب جديد لـ”أشرف بيدس”

صدر للناقد أشرف بيدس كتاب جديد بعنوان “أصحاب السعادة”, والكتاب صادر عن دار سما للنشر والتوزيع, يقع الكتاب في 350 صفحة من القطع المتوسط, والكتاب يحكي سيرة 32 فنان وفنانة في مجال الغناء والتثميل والاخراج, ويرصد أهم محطاتهم السينمائية, مثل : عزيز عثمان, فريد الاطرش, عبدالعزيز محمود, محمد قنديل, سعاد مكاوي, عمر الجيزاوي, عبد الرحمن ابراهيم, فايزة أحمد, وحيد سيف, كاريمان, عباس كامل, بالاضافة الي ماجدة ونادية لطفي ومحمود يس وأحمد زكي والعديد من الفنانين الذين يتم التعرض لمسيرتهم لأول مرة, وكثيرا منهم لم يأخذ حقه في الاحتفاء والتكريم, والكتاب يبرز دورهم في الحياة الفنية من خلال اسهاماتهم وانتاجهم الفني.

صدر للكاتب 8 كتب : شارلي شابلن, عادل امام, مارلين مونرو, حكايات العشاق, يوميات وطن محاصر, كليوباترا واخواتها, مدام استيكة.