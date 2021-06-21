” اورنچ مصر” و”عامر جروب” تحتفلان بتجديد اتفاقية الشراكة بينهما

احتفلت “اورنچ مصر” و”عامر جروب” بتوقيع اتفاقية تجديد الشراكة بينهما ليتواصل بذلك التعاون الثنائى الناجح بين الطرفين والذى بدأ منذ 10 أعوام لخدمة مصالح عملاء الشركتين وإتاحة إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات والعروض التسويقية الحصرية.

قام بتوقيع العقد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر ورياض محمد رفعت محمد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة. كما شهد التوقيع المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة بالإضافة الى كبار مسئولى الشركتين.

تتضمن اتفاقية التجديد دعم وتزويد المشروعات العقارية والمنتجعات السياحية والمنشآت الترفيهية التابعة لمجموعة عامر بخدمات وحلول تكنولوجية وذكية متكاملة من “اورنچ مصر” بما فى ذلك خدمات الصوت والبيانات والـ Wi-Fi فى جميع فنادق ومطاعم عامر جروب، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدفع والتحصيل غير النقدى من خلال خدمة اورنچ كاش – Orange Cash بجميع المطاعم التابعة لمجموعة عامر بهدف دعم التحول الرقمى لخلق المجتمع اللا نقدى الذى تسعى إليه الدولة والذى يتفق مع استراتيجية اورنچ العالمية لخلق مجتمعات ذكية تسهل حياة الأفراد، فضلا عن تزويد الشركة بالحلول السحابية وخدمات الاستضافة وغيرها من خدمات القيمة المضافة بالإضافة إلى تعزيز شبكات اورنچ وخدماتها فى جميع مشروعات عامر جروب.

كما توفر الشراكة الجديدة، فرصا عديدة لعملاء اورنچ مصر بينها الاستفادة من استبدال نقاطهم من برامج الولاء المختلفة، فى فنادق ومطاعم مجموعة عامر التى تتضمن علامات تجارية شهيرة مثل منتجعات بورتو فى السخنة والساحل وغيرها، ومطاعم “ستديو مصر” و”تشيليز” و”حلقة السمك” والعديد من الأسماء اللامعة الأخرى.

وبهذه المناسبة، عبر هشام مهران، عن سعادته بتجديد اتفاقية الشراكة مع كيان عملاق مثل “عامر جروب”، مشيدا بالتاريخ الطويل للتعاون بين الشركتين. وأضاف: “نرتبط مع عامر جروب بدافع واحد هو السبب فى شراكتنا طويلة الأمد، وهو توفير أقصى قدر من الخدمات والمنتجات عالية الجودة لعملائنا سواء فى تميز وريادة اورنچ لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات التقنية الذكية، أو فى تخصص عامر جروب بقطاع الترفيه والفنادق والعقارات”.

وتابع مهران: “استمرار الشراكة بين الكيانين العملاقين على مدار 10 سنوات كاملة وتجديدها المستمر دليل واضح على النجاح الكبير الذى حققته هذه الشراكة، ومؤشر على ترسخ العلاقة بين الشركتين وتقارب الرؤية والهدف الذى يتمثل بشكل نهائى فى خدمة العميل وتوفير جميع متطلباته ورغباته “.

واختتم: “نفخر بهذه الشراكة ونتعهد بتقديم المزيد من التجارب الممتعة لعملائنا فى إطار التعاون البناء والمثمر بين اورنچ مصر وعامر جروب”.

وأكد رياض رفعت، الرئيس التنفيذى لشركة عامر جروب أن الشراكة مع اورنچ مصر ممتدة منذ سنوات طويلة وهم شركاء النجاح وكان من الطبيعى أن نستمر مع كيان كبير يجمع ما بين القوة فى خدمات المحمول والخبرة فى الخدمات الرقمية لضمان النجاح فى هذا المجال بما يتماشى مع مشروعاتنا والتى نقدم فيها كل سبل الراحة وكافة الخدمات لعملائنا كون شركتنا رائدة فى تطوير وإنشاء المنتجعات السياحية والكومباوندات السكنية داخل مصر فمن أولوياتنا توفير مستوى متميز وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين فى مشروعاتنا.

وأضاف رفعت: “مشروعاتنا متعددة الاستخدامات، ومقصداً عائلياً متميزا، فقد قامت المجموعة بالتنويع فى مجالات اعمالها مثل بناء المنتجعات السياحية والسكنية والشقق الفندقية والمشروعات التجارية والإدارية والمطاعم وأندية الإجازات والمولات التجارية، وتتبع المجموعة استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسى على الاستثمار والتطوير العقارى. وتتوسع مشاريع عامر جروب فى كل الأسواق التى نعمل بها، حيث نمنح العملاء أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية والسكنية بأفضل الأسعار، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمى لخدمة العملاء لأنها تمثل الاختيار الأمثل للأسرة، حيث تضم العديد من البدائل التى تناسب جميع الاحتياجات من أجل هذا نعتبر توقيع الاتفاقية مع اورنچ انجازاً آخر فى مسيرة شركة عامر جروب”.