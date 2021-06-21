بارزاني وقادة كردستان يناقشون مع السفير الأمريكي أمن العراق والعملية السياسية

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الإثنين، في صلاح الدين، سفير أمريكا لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له .

خلال اللقاء جرى بحث الاوضاع السياسية والانتخابات المقبلة في العراق، وكذلك التحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية.

وقدم السفير الأمريكي تعازيه ومواساته إلى بارزاني لاستشهاد كوكبة من البيشمركة خلال الفترة الماضية على أيدي مسلحي حزب العمال الكردستاني، مشدداً على أهمية استقرار إقليم كردستان والعراق بالنسبة لبلاده، ووصف الإقليم بالنموذج المستقر والمتطور مقارنة ببقية مناطق العراق.

وفي ذات اللقاء قيم الجانبان عالياً خطوات توحيد وتنظيم صفوف البيشمركة والإصلاحات في وزارة البيشمركة، وتشكيل مراكز التنسيق بين قوات بيشمركة كردستان والقوات العراقية لمواجهة تهديدات الإرهاب.

كما تم تسليط الضوء على المستوى العلمي لجامعات الإقليم والجهود التي تبذل في سبيل تقدمها، وكذلك تأثيراتها على مستقبل إقليم كردستان.

كما استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، وأشاد بالتزام واشنطن باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة كرسالة مهمة ومبعث اطمئنان، مؤكدا على رغبة الإقليم فى تنمية أكبر للعلاقات بين بغداد وأربيل مع واشنطن وتوسيعها في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.

وجدد السفير الأمريكي التأكيد على استمرار بلاده في التعاون مع التحالف وأصدقاء العراق والمنطقة، مبينا أنه كان متفقا في الرأي مع بارزاني بأن الإرهاب ومخاطر داعش في العراق والمنطقة مازلا خطرين جديين وحقيقيين وأن التعاون والتنسيق واستمرار مهام التحالف الدولي للتصدي لهما أمر ضروري.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بحضور القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر.

وتناول اللقاء آخر التطورات في العراق وإقليم كردستان، والتأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة ومساعدة قوات البيشمركة وإسنادها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الجانبان ظروف الانتخابات العراقية المقبلة وضرورة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يضمن تطلعات مختلف المكونات العراقية.