السيسى يشدد على ضرورة عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجددًا إلى طاولة المفاوضات

أكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” على ضرورة العمل لعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجددًا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد السيسي في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية، القاهرة، ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.