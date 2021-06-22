القوي العاملة: لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات القوي العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية ومباني ومنشآت جامعة الوادى الجديد لـ ٣ شركات بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية أنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ، وثائق التأمين على الحياة ، والتى قامت الوزارة باستخراجها لتلك الفئة ، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة ، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه .

وقال مدير المديرية: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.